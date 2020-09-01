Durakta fenalaşan işçi hayatını kaybetti

Olay saat 17.30 sıralarında Körfez Hereke’de bölgesinde meydana geldi. Mesaisini tamamlayıp evine gitmek için otobüs durağına gelen demiryolu işçisi Koşturan Kör, durakta oturduğu sırada fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Koşturan Kör’ün yere düştüğünü görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kör'ü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Koşturan Kör, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen demiryolu işçisinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.