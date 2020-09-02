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02 Eyl 2020 - 12:51- Gündem G: 02 Eyl 2020 - 12:53

Dilovası Belediyesi Eylül ayı meclisi toplantısı gerçekleştirildi

Dilovası Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti.
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Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 7 gündem maddesi ile toplandı. Yoklamanın ardından meclis toplantısını başlatan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir gündeme dair açıklamalarda bulundu. Eylül ayı meclisi öncesi gündemi değerlendiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önümüzdeki aylarda Bağdat Caddesi ve İstiklal Caddesinde aydınlatmaların yapılarak yeni görünümüne kavuşturulacağını, Turgut Özal Mahallesi’nde hastaneye giden yol gibi bazı ana caddelerin aydınlatmalarını bu yıl sonuna kadar bitirileceğini, sonraki yıllarda da diğer cadde ve sokakların aydınlatmalarının yapılacağını ifade etti. Başkan Şayir, “Mermerciler Sanayi Sitesi, Bakanlıktan aldığı onayla OSB olduklarını açıklamıştı. Biz yine söylüyoruz. Sanayiciye karşı değiliz ama yaşadığımız kentin ve halkımızın çıkarlarını korumak zorundayız. Bu konu önemli gündemimizdir. OSB olmaları kentimizin hizmet alması noktasında önemli sorun oluşturacaktır. Belediyemiz ciddi emlak vergisi kaybı yaşayacak bu nedenle gelir kaybı da yaşamış olacaktır. Bu konuyla ilgili olarak üzerimize düşen iptali ile ilgili mahkeme başvurumuzu yaptık. Ayrıca bölge milletvekillerimizin desteği ve bakanlık düzeyinde yaptığımız görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah Dilovası’nın yararına bir gelişme olacaktır” diye konuştu. Konuşmanın ardından meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

02 Eyl 2020 - 12:51 - Gündem

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