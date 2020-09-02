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02 Eyl 2020 - 12:52- Gündem G: 02 Eyl 2020 - 12:53

Gebze’de dezenfekte çalışmaları

Gebze Belediyesi, ilçe genelinde korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Gebze’de korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları aksatılmadan gerçekleştiriliyor. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alan ve araçlarda dezenfekte ve ilaçlama işlemleri sürdürülüyor. Gebze Belediyesi ekipleri, sağlık ocakları, okullar, camiler, SGK ve benzeri kamu kuruluşlarının yanı sıra otobüsler, taksiler, tren istasyonları, sebze hali gibi yoğun olarak kullanılan alanları belirlenen periyotlarda düzenli bir şekilde dezenfekte ediyor. Belediye yetkilileri dezenfekte çalışmalarının hız kesmeden süreceğini belirtti.

02 Eyl 2020 - 12:52 - Gündem

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