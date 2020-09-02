Korona ile mücadele için önemli eğitim

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde faaliyet gösteren fabrika, işletme ve kurumlarda görevli personellere, toplumda önemli görevleri bulunan öğretmenler, esnaf ve sanatkarlara yönelik olarak virüse karşı alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar hakkında bir dizi eğitim programı düzenlenmesi için harekete geçildi.

EĞİTİCİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI

İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığı arasında düzenlenen“ COVID-19 Bilgilendirme Eğitimi İş Birliği Protokolü” kapsamında, eğitimlerde görev alacak eğitmenlere 24 Ağustos günü Kocaeli Kongre Merkezinde KOÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan tarafından “Eğitici Eğitimi” verildi.

KORONA ŞARTLARINA UYGUN ONLİNE EĞİTİM

Programa, KOÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı asistanları ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri olmak üzere eğitimlerde eğitici olarak görev alacak toplam 20 eğitmen adayı katılım sağladı. Eğitim programını başarıyla tamamlayan eğitmenler belirlenen kişi ve kurumlara internet üzerinden online olarak “COVID-19 Virüsünden Korunma Tedbirleri Eğitimi” gerçekleştirilmeye başlandı.

BELGE VERİLECEK

Proje ile Kocaeli’deki fabrika çalışanları, öğretmenler ile esnaf ve sanatkarlara, virüse karşı korunma yolları, uyulması gereken temizlik kuralları ve sosyal mesafe konularında bilgilendirme yapılması ve farkındalık sağlanması, üretim ve normalleşme süreci devam ederken çalışanların sağlığının korunması ve her bireyin kendi denetimini sağlamaları hedefleniyor. Eğitimler sonunda başarılı olan kurum ve kişilere, eğitime katılarak başarılı olduklarına dair belge de verilecek.