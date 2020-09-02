Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
02 Eyl 2020 - 13:04- Sağlık G: 02 Eyl 2020 - 13:09

Korona ile mücadele için önemli eğitim

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs enfeksiyonuna karşı verilen mücadelede, yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte,  alınan tedbirlerin önemi daha da arttı.
mask

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde faaliyet gösteren fabrika, işletme ve kurumlarda görevli personellere, toplumda önemli görevleri bulunan öğretmenler, esnaf ve sanatkarlara yönelik olarak virüse karşı alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar hakkında bir dizi eğitim programı düzenlenmesi için harekete geçildi.

EĞİTİCİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI

İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığı arasında düzenlenen“ COVID-19 Bilgilendirme Eğitimi İş Birliği Protokolü” kapsamında, eğitimlerde görev alacak eğitmenlere 24 Ağustos günü Kocaeli Kongre Merkezinde KOÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan tarafından “Eğitici Eğitimi” verildi.

KORONA ŞARTLARINA UYGUN ONLİNE EĞİTİM

Programa, KOÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı asistanları ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri olmak üzere eğitimlerde eğitici olarak görev alacak toplam 20 eğitmen adayı katılım sağladı.  Eğitim programını başarıyla tamamlayan eğitmenler belirlenen kişi ve kurumlara internet üzerinden online olarak “COVID-19 Virüsünden Korunma Tedbirleri Eğitimi” gerçekleştirilmeye başlandı.

 BELGE VERİLECEK

Proje ile Kocaeli’deki fabrika çalışanları, öğretmenler ile esnaf ve sanatkarlara,  virüse karşı korunma yolları, uyulması gereken temizlik kuralları ve sosyal mesafe konularında bilgilendirme yapılması ve farkındalık sağlanması,  üretim ve normalleşme süreci devam ederken çalışanların sağlığının korunması ve her bireyin kendi denetimini sağlamaları hedefleniyor. Eğitimler sonunda başarılı olan kurum ve kişilere, eğitime katılarak başarılı olduklarına dair belge de verilecek.

02 Eyl 2020 - 13:04 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Evde Sağlık Hizmetleri” yüzleri güldürüyor mask
“Evde Sağlık Hizmetleri” yüzleri güldürüyor
Regl dönemi ağrılarına iyi gelen 6 bitki çayı mask
Regl dönemi ağrılarına iyi gelen 6 bitki çayı
Tüp bebek tedavisine başlayacak çiftlere 10 öneri mask
Tüp bebek tedavisine başlayacak çiftlere 10 öneri
Kasık fıtığı her yaşta ortaya çıkıyor mask
Kasık fıtığı her yaşta ortaya çıkıyor
“Sağlıkçılar üzgün, kırgın ve kızgın” mask
“Sağlıkçılar üzgün, kırgın ve kızgın”
Kadınlar güzellik, erkekler doğallık istiyor mask
Kadınlar güzellik, erkekler doğallık istiyor
Anket Covid ile mücadelede en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak! mask
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak!
Kaan Şensoy evinde öldürüldü mask
Kaan Şensoy evinde öldürüldü
Şener Söğüt'ün koronavirüsünü nereden kaptığı öğrenildi mask
Şener Söğüt'ün koronavirüsünü nereden kaptığı öğrenildi
Halil Ergün Özcan hayatını kaybetti mask
Halil Ergün Özcan hayatını kaybetti
İzmitli muhtar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi! mask
İzmitli muhtar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi!

GALERİ

Vücudunun yüzde 40’ı yanan işçi yoğun bakıma alındı mask
Vücudunun yüzde 40’ı yanan işçi yoğun bakıma alındı
Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı mask
Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı
Mısır taşıyan tırın içinden 132 kilo eroin çıktı mask
Mısır taşıyan tırın içinden 132 kilo eroin çıktı
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı mask
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı
Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor mask
Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor
Adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor mask
Adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL