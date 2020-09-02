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02 Eyl 2020 - 13:09- Siyaset G: 02 Eyl 2020 - 13:15

Lütfü Türkkan ile İzmit'i dolaştılar

İYİ Parti  TBMM Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz İzmit'te esnaf ve muhtar ziyaretleri ile sahaya indi.

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İzmit Başkanlığı'nın düzenlenmiş olduğu esnaf ve muhtar ziyaret programı ile TBMM Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İl ve ilçe teşkilatı tek tek esnafı dolaşarak esnafın dertlerini, sıkıntılarını dinledi. İlk olarak yeni taşınan İzmit ilçe binasına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Türkkan ve Yıldız, il ve ilçe teşkilatı ile birlikte Kocaeli’nin kalbi İzmit’te esnafın yoğun olduğu Karabaş Mahalle’sinde esnafın sorunlarını dinleyerek sohbette bulundu. Ardından Cumhuriyet Parkı’nda yer alan Ömür Taksi ve Park Taksi duraklarında şoför esnafla bir araya geldiler.

VATANDAŞLARLA BULUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Esnaf ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Yıldız, "Propaganda amaçlı gezmiyoruz, oy istemek için gezmiyoruz. Derdimiz kaynamayan tencere, milletimizin geleceği ve felakete giden ülke ekonomisi. Esnafın anlattıkları ekonominin ne durumda olduğunu gözler önüne seriyor. Pandemi öncesinden bu yana kötü yönetilen ekonomik süreçten dert yanan esnaf kurtuluşun İYİ Parti ile sağlanacağına söylemekte. Hızla yükselen partimize vatandaşımızın teveccühü yüksek. Yaptığımız ziyaretlerle işlerinin pandemi öncesinde de durgun olduğunu şimdi iyice bittiğini söyleyen esnafımızın sıkıntılarını yerinde dinleyerek İYİ Parti olarak yanlarında olduğumuzu ve her zaman yanlarında olacağımızın sözünü verdik. Taksi durağının yol mesafesinden uzakta kalmasından ötürü hem taksicilerin hem de vatandaşın zorluk çektiği anlatan taksicimizin de korona virüs karşısında oldukça zor günler geçiren tüm esnafımızın da yanında olacak çözüm bulma noktasında elimizden geleni yapacağız.İzmit ilçemizle başladığımız ziyaretler diğer ilçelerimizle devam edecek. 14 Eylül'e kadar farklı ilçelerde esnafımızla vatandaşımızla buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerinde bulundu.  Kertil Tekke Mahalle Konağı’nda Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl ile Veli Ahmet Muhtarlığı ziyareti ile birlikte Solaklar Köyü ve çevre köy muhtarlarlarla bir araya gelerek program tamamlandı.

02 Eyl 2020 - 13:09 - Siyaset

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