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02 Eyl 2020 - 13:20- Gündem G: 02 Eyl 2020 - 13:24

Barakadan alınıp barınma merkezine yerleştirildi

Çayırova'da 15 yıldır zor koşullarda yaşam sürdüğü barakadan belediye ekiplerince alınarak barınma merkezine yerleştirilen 73 yaşındaki Naci Yılmaz, gözyaşlarına hakim olmadı.
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Çayırova'da derme çatma bir barakada 15 yıldır yaşayan Naci Yılmaz’a (73) belediye ekipleri sahip çıktı. Şekerpınar Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Güner, mahallesinde zor koşullarda yaşayan Naci Yılmaz’ın durumunu Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye bildirdi. Çiftçi’nin talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, sağlıksız barakadan aldıkları Naci Yılmaz’ı Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası’na getirdi. Burada yemek ikram edilen, yeni elbise ve ayakkabı giydirilen Naci Yılmaz mutluluk gözyaşlarına hâkim olamadı.

"İMDADIMA HIZIR GİBİ YETİŞTİ"

Yıllardır yalnız kaldığı barakada çok korktuğunu ve geceleri uyuyamadığını ifade eden Naci Yılmaz, "Böyle bir hizmet beklemiyordum. Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi imdadıma Hızır gibi yetişti. Beni kurtarıp insan gibi yaşamaya gönderiyor. Allah sizin tüm isteklerinizi yerine getirsin. Dünyada sizin gibi insanların olduğuna inanıyorum. Var olmanız insanlar için çok değerli bir şey. Duygularıma hâkim olamıyorum. Teşekkür ediyorum” dedi. Çayırova Belediyesinin yardım elini uzattığı Naci Yılmaz, daha sonra  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ne yerleştirildi.

02 Eyl 2020 - 13:20 - Gündem

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