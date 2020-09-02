Soydabaş: “Ne olacak İzmit’in hali?”

AKP İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, son meclis toplantısıyla ilgili değerlendirme yaptı. İzmit Belediye yönetimine yaptıkları her uyarının gerçek çıktığını belirten Soydabaş, “İzmit’te açılış töreni değil reklam yapıldı demiştik. Son meclis toplantısında CHP ve İYİ Parti genel başkanlarına açtırılan kafenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Bu anlayışla yaklaşık iki yıldır İzmit bir arpa boyu yol ilerleyemedi, ilerleyemez” dedi. Soydabaş şöyle devam etti: “Aynı reklam kafası araç alımlarında da milletimizi yanılttı. Yeni alınan araçların bakım ve ikmali için yeni bir müdürlük kurulması için yetki istendi. Satın alınan araçlar nedeniyle bu birim zorunlu hale geldiği için onay verdik. Ama 3 Eylül 2019 tarihli meclis toplantısında bu araçlarla belediyeye yeni idari ve mali yükler gelecek demiştik.”

YATIRIM DEDİKLERİ ŞEY ŞİMDİDEN ERİMEYE BAŞLADI

“Müdürlük ihtiyacı, müdürlüğe eleman ihtiyacı, bakım-onarım, tamir, boya, kaporta gibi hizmetler için ehil usta ve bunların çalışacağı alet ve makinalar yeni maliyetler getirecek demiştik. İzmit’in geleceğine 27 Milyon TL yatırım diye afişlerde reklam yapıldı ama bu yatırım daha 10 gün geçmeden bu giderlerle erimeye başladı. Öyleyse milletimizi neden yanılttınız? Doğru ve samimi olduğunuzu vatandaş ne zaman görecek? En azından bundan sonra bu konularda halkımıza doğru ve gerçek bilgilerin paylaşılması en büyük arzumuzdur.”

İZMİT YERİNDE SAYIYOR, HATTA GERİYE GİDİYOR



Soydabaş, göz boyayarak belediyenin yönetildiğini belirterek, son meclis toplantısında görüşülen teleferik projesine de değindi: “İzmit’te bugüne kadar hep seçim olacakmış gibi vaatler izledik. Kapanönü, Fethiye Caddesi ve şimdi Teleferik Projesi. Belediye Başkanı bir toplantıda çıktıp meclis kürsüsünden ‘İzmit’e teleferik yapacağız’ dedi. Aradan iki ay geçti, ortada bu proje ile ilgili tek bir bilgi yok. Seçimden önce ‘Cedit’i ben yapacağım’ dediği gibi bu proje de sadece lafta kalmış durumda. Meclisi ve gazeteleri iki oturumdur meşgul etmek dışında hiçbir şey yok. Bu konuda hiçbir çalışma yapmadan meclis gündemine getirmek milletimize karşı da ciddiyetsizliktir. Zikzaklarla yürüyen bu yönetim yaklaşık iki yılda bir arpa boyu yol alamadı. Bu yönetim göreve gelir gelmez Mehter Takımını kapattı ama kendileri Mehter Takımını aratmıyor. Hatta daha yavaş ilerliyor, yerinde sayıyor”.