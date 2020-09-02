Aranan 19 kişi operasyonla yakalandı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla Kocaeli genelinde 19 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, başta asayişe müessir suçlar olmak üzere çeşitli hırsızlık ve dolandırıcılık, silahla tehdit, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.