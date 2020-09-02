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02 Eyl 2020 - 18:00- Spor G: 02 Eyl 2020 - 14:43

Derince’nin iki hazırlık maçı beli oldu

3. Lig 1. Grup’taki temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da Bolu kampı başladı.

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12 Eylül’e kadar Bolu Abant Von Otel’de kamp yapacak olan Sarı Lacivertliler günde çift antrenman yapacak. Genç teknik adam Uğur Balcıoğlu Derince’ye hazır bir şekilde döneceklerini ifade etti ve “Bu kampta ideal kadromuzun belirleneceğini düşünüyorum” dedi.

YOZGAT VE BURSA YILDIRIM

Öte yandan Sarı Lacivertlilerin iki hazırlık maçının programı belli oldu. Derince ilk maçını yarın Yozgat 1959 ile oynayacak ve maç saat 18.00’de başlayacak. Kampın son günü ise rakip Bursa Yıldırım olacak ve bu maç da sabah 10’da başlayacak. Diğer iki hazırlık maçının programı ise bugün belli olacak.

 

02 Eyl 2020 - 18:00 - Spor

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