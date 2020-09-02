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02 Eyl 2020 - 17:41- Asayiş G: 02 Eyl 2020 - 17:44

İntihar girişimini videoya alıp eski eşine gönderdi, polis kurtardı

Gebze'de kısa bir süre önce eşinden boşanan E.T., eski eşine ilaç içip, evdeki koltuğu ateşe verirken çektiği video görüntülerini gönderdi. Kadının ihbarı üzerine harekete geçen polis, kapıyı kırarak eve girip, E.T.'yi kurtardı.

Demirören Haber Ajansı
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Olay, Gebze Gaziler Mahallesi 1773 Sokak’ta meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan E.T., evde ilaç içerken ve koltuğu ateşe verirken çektiği görüntüleri, boşandığı eşine göndererek, ''İntihar edip yaşamıma son vereceğim'' diye mesaj attı. E.T.’nin boşandığı eşi de polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa bir sürede ulaşan polis ve itfaiye ekipleri, evin kapısını kırarak intihar girişiminde bulunan E.T.'yi kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı E.T., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

02 Eyl 2020 - 17:41 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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