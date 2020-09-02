Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
02 Eyl 2020 - 17:49- Gündem G: 02 Eyl 2020 - 17:51

Barışın ezgileri İzmit sokaklarında yankılandı

İzmit Belediyesi, Belediye Meydanı’nda sahne alan Vera Trio’nun müzik dinletisi ile 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı

mask


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesinden hareketle 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde müzik dinletisi etkinliği düzenleyen İzmit Belediyesi, Vera Trio’nun eşsiz performansıyla barışın müziğini sokaklara taşıdı. 1 Eylül Salı günü saat 13.00’de Belsa Önü Belediye Meydanı’nda düzenlenen müzik dinletisi vatandaşlardan tam not aldı.


DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE KEMAN DİNLETİSİ


Eda Naz Çilingir, Sena Ustasüleymanoğlu ve Deniz Kocabaş’tan oluşan Vera Trio müzik grubunun sahne aldığı Belsa Önü Belediye Meydanı’nda gerçekleşen müzik dinletisi ile Dünya Barış Günü’nün coşkusunu tüm İzmitliler yaşadı. Unutulmaz performansları ile Vera Trio, kemanlarının yaylarından çıkan ezgilerle İzmit’in sokaklarını doldurmaya devam edecek.

02 Eyl 2020 - 17:49 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Barışın ezgileri İzmit sokaklarında yankılandı mask
Barışın ezgileri İzmit sokaklarında yankılandı
“Görev esnasında hayatını kaybeden sağlıkçılar şehit sayılmalıdır” mask
“Görev esnasında hayatını kaybeden sağlıkçılar şehit sayılmalıdır”
Başiskele Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi mask
Başiskele Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi
Başkan Özlü Zabıta Haftası'nı kutladı mask
Başkan Özlü Zabıta Haftası'nı kutladı
Gül Sokak İzmit Belediyesiyle ‘Gülümse’di mask
Gül Sokak İzmit Belediyesiyle ‘Gülümse’di
İbo Show ekranlara dönüyor! mask
İbo Show ekranlara dönüyor!
Anket Covid ile mücadelede en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
Kaan Şensoy evinde öldürüldü mask
Kaan Şensoy evinde öldürüldü
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak! mask
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak!
Meteoroloji uyardı: Kocaeli'ye yağmur geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Kocaeli'ye yağmur geliyor
İşte Kocaeli'de vaka sayısı artan ilçeler! mask
İşte Kocaeli'de vaka sayısı artan ilçeler!
Şener Söğüt'ün koronavirüsünü nereden kaptığı öğrenildi mask
Şener Söğüt'ün koronavirüsünü nereden kaptığı öğrenildi

GALERİ

Vücudunun yüzde 40’ı yanan işçi yoğun bakıma alındı mask
Vücudunun yüzde 40’ı yanan işçi yoğun bakıma alındı
Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı mask
Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı
Mısır taşıyan tırın içinden 132 kilo eroin çıktı mask
Mısır taşıyan tırın içinden 132 kilo eroin çıktı
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı mask
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı
Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor mask
Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor
Adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor mask
Adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL