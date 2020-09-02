Barışın ezgileri İzmit sokaklarında yankılandı



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesinden hareketle 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde müzik dinletisi etkinliği düzenleyen İzmit Belediyesi, Vera Trio’nun eşsiz performansıyla barışın müziğini sokaklara taşıdı. 1 Eylül Salı günü saat 13.00’de Belsa Önü Belediye Meydanı’nda düzenlenen müzik dinletisi vatandaşlardan tam not aldı.



DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE KEMAN DİNLETİSİ



Eda Naz Çilingir, Sena Ustasüleymanoğlu ve Deniz Kocabaş’tan oluşan Vera Trio müzik grubunun sahne aldığı Belsa Önü Belediye Meydanı’nda gerçekleşen müzik dinletisi ile Dünya Barış Günü’nün coşkusunu tüm İzmitliler yaşadı. Unutulmaz performansları ile Vera Trio, kemanlarının yaylarından çıkan ezgilerle İzmit’in sokaklarını doldurmaya devam edecek.