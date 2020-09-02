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02 Eyl 2020 - 18:02- Siyaset G: 02 Eyl 2020 - 18:14

DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı belli oldu

DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı, Körfez'in tanınan simalarından Mali Müşavir Orhan Bozkurt oldu
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DEVA Partisi bir süredir Körfez İlçe Başkanlığı için, Körfez’in tanınan ve sevilen simalarından Orhan Bozkurt ile görüşüyordu. Alınan bilgiye göre, DEVA Partisi, Bozkurt ile ilgili kararını verdi. Demokrat Parti Körfez ilçe eski başkanı olan ve Mali Müşavirlik yapan Bozkurt, DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı oldu. Bozkurt'un gelişi ile birlikte DEVA'nın Körfez'deki siyasete bir hayli hareket getireceği konuşuluyor.

ORHAN BOZKURT KİMDİR?

1967 Malatya doğumlu olan Orhan Bozkurt, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Kocaeli SMMM Odası'na bağlı olarak, 1989 yılında başladığı serbest mali müşavirlik mesleğini Körfez'de sürdürüyor. Bozkurt evli ve 2 çocuk babası.

02 Eyl 2020 - 18:02 - Siyaset

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