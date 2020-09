Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından satırbaşları:

Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini zirvesini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi.

Haziran ayında bundan böyle kontrollü sosyal hayatın başladığını söyledim. Bu dönem hayatımızın sağlığımızı garanti edecek şekilde özgürleşmesi gerekiyordu.

Tatil yerlerinde, pazarlarda, tedbirlere ne kadar uyulduğunu içimiz acıyarak görüyoruz. Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana ulaşıyor. Ağır hastalık geçirenlerin yoğun bakımda tedavi görenlerin ve yitirdiğimiz canların sayısı artıyor.

Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik.

Sağlık çalışanlarımızın saldırıya uğraması şevkimizi kırıyor. Vatandaşımızdan sorumluluk bekliyoruz. Kalabalık içinde atılan her adım unutulan her maske onlarca can yakmaktadır.

Ülke genelinde durum kontrol altında. Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu'da maalesef artış var.

Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içerisindeyiz.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında.

SALGIN ÜLKE GENELİNDE KONTROL ALTINDA

Sorunlu illerde filyasyon ekiplerimizi artıyoruz. Salgın ülke genelinde kontrol altındadır. Konya'da 460, Şanlıurfa'da 200, Mardin'de 111, Diyarbakır'da 370, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 120 ekip sahada.

HES kodu başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi bu sayede tespit edildi.

Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek.

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK CORONA VİRÜS TABLOSU

Bugün hayatını kaybeden kişilerin sayısı 45. Bugünkü hasta sayısı 1596.

Son 1 aydaki hastalara bakınca, tedbirlere dikkat etmezsek her yaş grubundan hastalarımız var.

Yaşlı nüfusumuz hastalığa yakalanmakla beraber filomoniye de yakalanıyor. Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek.

Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak.

SORU - CEVAP

Birtakım düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok.

Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir.

(Vakalar neden arttı?) Bizim gördüğümüz bayram ve bayram sonrası yoğun düğün ve etkinlerin olduğunu görüyoruz. Düğünlerle ilgili organizasyonun nikah tarzında olması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi olduç

(Aşı çalışmaları) Faz 3 çalışması için bakanlığımız onay verdi. Biz bu çalışmalara izin verilirken, hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde değiliz. Gönüllülük esasında olan çalışmaları bizim biliyor olmamız, daha sonra kullanım için önemli. Hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde değiliz, gönüllülük esaslı. Bunu zorlamayla yapmıyoruz. Rusya'dan da bir müracaat oldu. Dosyasına bakıldı. Önümüzdeki günlerde bir üçüncü aşının faz 3 çalışması için izin verilmiş olabilir.

(Futbol müsabakaları) Bilim Kurulunun, futbol müsabakalarının sezonun ilk yarısına kadar seyircisiz oynanması yönünde önerisi var.

(Ankara'daki hastaneler) Kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimimiz vardı, özellikle yoğun bakım bölümlerini devrede tutma noktasında bir çaba içindeyiz.

İlaçların evinde veriliyor olmasını önemsiyoruz. 150 bini geçen kişi izolasyonda olması gerekirken, izolasyonda olmadığını görüyoruz.

(Sağlık personeli) Önümüzdeki dönemde devreye girecek hastanelerimiz olacak. Hastanelerin devreye girmesiyle bu anlamda alım söz konusu olacak.

(Ek ödeme) Filyasyon yapanlar, acil, göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk gibi yoğun çalışanlarla ilgili düzenleme birkaç güne yayımlanmış olur.

(Okulların durumu) Eğitimin devamı şeklinde yaklaşımımız var. Hazırlık 1. ve 2. sınıf ve 8 ve 12 ile ilgili düzenlemeyi gelecek hafta konuşmuş oluruz. 1. sınıfların alışması için 2 artı 5 şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir.