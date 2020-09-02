Kaan Şensoy'un katili tutuklandı

İzmit’te eski eşi avukat Ezgi Ulugün’e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy’u öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Erhan Dalbudak ve kaçmasına yardım eden Hasan Özden çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BANA SİTEM ETTİ BEN DE VURDUM'

Savcılıktaki ifadesinde ölen İhsan Kaan Şensoy ile 3 yıldır arkadaş olduklarını söyleyen Erhan Dalbudak'ın, "Kaan cezaevinden çıktıktan sonra elektronik kelepçe ile ev hapsine çıktı. Beni telefonla arayıp 'Neden beni hiç arayıp sormuyorsun' diye sitemde bulundu. Ben de olay günü biraz içki alıp evine gittim. Sabaha kadar alkol alıp sohbet ettik. Sabah saatlerinde yine sitemde bulununca aramızda kavga çıktı. Ben de üzerimdeki tabancayla ateş açtım" dediği öğrenildi.

'BENİ ARABAYLA GEL AL DEDİ'

Erhan Dalbudak'ın kaçmasına yardım ettiği idida edilen Hasan Özden ise olay günü Erhan'ın kendisini telefonla arayarak Kaan'ın evinde olduğunu söyleyip hemen kendisini arabayla almasını söylemesi üzerine gidip aldığını daha sonra da Sapanca'da polisler tarafından yakalandıklarını söylediği öğrenildi.