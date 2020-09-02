Kaan Şensoy'un katili tutuklandı

İzmit’te eski eşi avukat Ezgi Ulugün’e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy’u öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Erhan Dalbudak ve kaçmasına yardım eden Hasan Özden çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'BANA SİTEM ETTİ BEN DE VURDUM'
Savcılıktaki ifadesinde ölen İhsan Kaan Şensoy ile 3 yıldır arkadaş olduklarını söyleyen Erhan Dalbudak'ın, "Kaan cezaevinden çıktıktan sonra elektronik kelepçe ile ev hapsine çıktı. Beni telefonla arayıp 'Neden beni hiç arayıp sormuyorsun' diye sitemde bulundu. Ben de olay günü biraz içki alıp evine gittim. Sabaha kadar alkol alıp sohbet ettik. Sabah saatlerinde yine sitemde bulununca aramızda kavga çıktı. Ben de üzerimdeki tabancayla ateş açtım" dediği öğrenildi.
'BENİ ARABAYLA GEL AL DEDİ'
Erhan Dalbudak'ın kaçmasına yardım ettiği idida edilen Hasan Özden ise olay günü Erhan'ın kendisini telefonla arayarak Kaan'ın evinde olduğunu söyleyip hemen kendisini arabayla almasını söylemesi üzerine gidip aldığını daha sonra da Sapanca'da polisler tarafından yakalandıklarını söylediği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.