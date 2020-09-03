SEDAŞ, kanatlı dostlarımız için önlemlerini artırıyor

Yaz mevsiminin yavaş yavaş sona ermesiyle beraber, göçmen kuşlar yeniden yolculuklara başladılar. Daha sıcak iklimlere doğru yollara koyulan kuşlar, zorlu göç esnasında elektrik direklerine konarak dinleniyorlar. Enerji hatlarında konaklayan göçmen kuşlar, zaman zaman elektrik akımına kapılarak can verirken, şebekelerde arızaya ve kesintiye de yol açabiliyorlar.

20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfusa ve 1,9 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), faaliyet bölgesindeki kanatlı dostlarımızın can güvenliğini sağlayabilmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. SEDAŞ, sevimli misafirlerimizin geçici yuva olarak tercih ettiği elektrik direklerinde gerekli önlemleri hayata geçirerek, kuş çarpılmaları ve bu nedenden kaynaklı elektrk kesintilerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

SEDAŞ, göçmen kuşların güvenliği için 2020 yılı boyunca, enerji hatlarında 22 kilometre uzunluğunda izolasyon gerçekleştirdi. İzolasyon çalışmaları sayesinde, kuşların elektrik akımına kapılması önleniyor. Yıl sonuna kadar 18 kilometre uzunluğunda ilave izolasyon çalışması yapılarak, toplamda 40 kilometrelik enerji hattında gerekli yalıtımlar yapılmış olacak. Yaklaşık 800 elektrik direğindeyse, 2400 adet izolasyon koruma kapağı kullanılacak.

Yüksek elektrik direklerinde konaklayan kuşlar için toplamda 1100 adet “kuşkonmaz” isimli materyal de yerleştirilecek. Kuşkonmazlar sayesinde, kuşların direklerin üzerinde elektrik bağlantılarının bulunduğu bölgeye konmalarının önüne geçilirken, iletkenlerle olan temasları kesiliyor ve elektrik akımına kapılmaları, buna bağlı olarak tüketicilerin de enerji kesintisinden etkilenmesi önleniyor. Direkler için özel olarak hazırlanan kuşkonmaz, plastik yapısı ve esnek özellikleriyle kuşlara zarar vermiyor.

SEDAŞ tarafından alınan bu önlemlere yönelik çalışmaların önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtilirken, bu sayede her yıl çok sayıda göçmen kuşun güvenli biçimde konaklayıp yollarına devam etmesi hedefleniyor.