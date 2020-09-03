Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
03 Eyl 2020 - 10:56- Gündem G: 03 Eyl 2020 - 10:58

SEDAŞ, kanatlı dostlarımız için önlemlerini artırıyor

SEDAŞ, göç yollarında elektrik direklerine tüneyen kuşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre dostu bilinciyle önlemlerine yenilerini ekleyen SEDAŞ, yıl sonuna kadar elektrik direklerine 1100 adet kuşkonmaz montajı ve enerji hatlarında 40 kilometre uzunluğunda izolasyon çalışması yapacak.
mask

Yaz mevsiminin yavaş yavaş sona ermesiyle beraber, göçmen kuşlar yeniden yolculuklara başladılar. Daha sıcak iklimlere doğru yollara koyulan kuşlar, zorlu göç esnasında elektrik direklerine konarak dinleniyorlar. Enerji hatlarında konaklayan göçmen kuşlar, zaman zaman elektrik akımına kapılarak can verirken, şebekelerde arızaya ve kesintiye de yol açabiliyorlar.

20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfusa ve 1,9 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), faaliyet bölgesindeki kanatlı dostlarımızın can güvenliğini sağlayabilmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. SEDAŞ, sevimli misafirlerimizin geçici yuva olarak tercih ettiği elektrik direklerinde gerekli önlemleri hayata geçirerek, kuş çarpılmaları ve bu nedenden kaynaklı elektrk kesintilerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

SEDAŞ, göçmen kuşların güvenliği için 2020 yılı boyunca, enerji hatlarında 22 kilometre uzunluğunda izolasyon gerçekleştirdi. İzolasyon çalışmaları sayesinde, kuşların elektrik akımına kapılması önleniyor. Yıl sonuna kadar 18 kilometre uzunluğunda ilave izolasyon çalışması yapılarak, toplamda 40 kilometrelik enerji hattında gerekli yalıtımlar yapılmış olacak. Yaklaşık 800 elektrik direğindeyse, 2400 adet izolasyon koruma kapağı kullanılacak.

Yüksek elektrik direklerinde konaklayan kuşlar için toplamda 1100 adet “kuşkonmaz” isimli materyal de yerleştirilecek. Kuşkonmazlar sayesinde, kuşların direklerin üzerinde elektrik bağlantılarının bulunduğu bölgeye konmalarının önüne geçilirken, iletkenlerle olan temasları kesiliyor ve elektrik akımına kapılmaları, buna bağlı olarak tüketicilerin de enerji kesintisinden etkilenmesi önleniyor. Direkler için özel olarak hazırlanan kuşkonmaz, plastik yapısı ve esnek özellikleriyle kuşlara zarar vermiyor.

SEDAŞ tarafından alınan bu önlemlere yönelik çalışmaların önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtilirken, bu sayede her yıl çok sayıda göçmen kuşun güvenli biçimde konaklayıp yollarına devam etmesi hedefleniyor.

03 Eyl 2020 - 10:56 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Özel okul yöneticileri KOTO'da toplantı mask
Özel okul yöneticileri KOTO'da toplantı
KTO’nun Meslek Lisesi Projesi hız kesmeden devam ediyor mask
KTO’nun Meslek Lisesi Projesi hız kesmeden devam ediyor
Kocaman'dan SUMUTAŞ'a ziyaret mask
Kocaman'dan SUMUTAŞ'a ziyaret
Düğünlere kısıtlama geldi! mask
Düğünlere kısıtlama geldi!
Barışın ezgileri İzmit sokaklarında yankılandı mask
Barışın ezgileri İzmit sokaklarında yankılandı
“Görev esnasında hayatını kaybeden sağlıkçılar şehit sayılmalıdır” mask
“Görev esnasında hayatını kaybeden sağlıkçılar şehit sayılmalıdır”
Anket Covid ile mücadelede en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyardı: Kocaeli'ye yağmur geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Kocaeli'ye yağmur geliyor
Kefken Adası’nın tek ailesi, görenleri kıskandırıyor mask
Kefken Adası’nın tek ailesi, görenleri kıskandırıyor
İşte Kocaeli'de vaka sayısı artan ilçeler! mask
İşte Kocaeli'de vaka sayısı artan ilçeler!
Kaan Şensoy evinde öldürüldü mask
Kaan Şensoy evinde öldürüldü
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak! mask
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak!
Körfez Belediyesi'nde 2 vaka daha! mask
Körfez Belediyesi'nde 2 vaka daha!

GALERİ

İşte Kocaeli'nin koronavirüs haritası mask
İşte Kocaeli'nin koronavirüs haritası
Vücudunun yüzde 40’ı yanan işçi yoğun bakıma alındı mask
Vücudunun yüzde 40’ı yanan işçi yoğun bakıma alındı
Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı mask
Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı
Mısır taşıyan tırın içinden 132 kilo eroin çıktı mask
Mısır taşıyan tırın içinden 132 kilo eroin çıktı
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı mask
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı
Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor mask
Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL