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03 Eyl 2020 - 11:07- Asayiş G: 03 Eyl 2020 - 11:34

Çam kozalağı toplarken akıma kapıldı!

Tekirdağ’da çam kozalağı toplarken elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralanan genç, ambulansla Kocaeli’ne sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Olay önceki gün Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası ile ormanlık alanda çam kozalağı toplayan 18 yaşındaki O.E., elindeki demir çubuk ile kozalakları düşürmek istedi. Ağacın yüksek kesimlerine uzattığı demir çubuğun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılan O.E. feci şekilde yaralandı. Babasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan O.E., önce Tekirdağ’da bir hastaneye, daha sonra da  Kocaeli’de bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Kollarında ve vücudunun üst bölgesinde ciddi derecede yanıklar oluşan O.E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı

03 Eyl 2020 - 11:07 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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