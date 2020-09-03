Mezarlıklar için 13 firma teklif verdi

Kocaeli’nin birçok noktasında çevre düzenleme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlıkların daha düzenli olması için de çevre düzenleme çalışmalarını ihmal etmiyor. Mezarlıklarda yapılacak olan çeşitli işler için “Kocaeli Geneli Muhtelif Mezarlıklarda Çevre Düzenleme, Yapım, Tadilat ve Tamirat Yapılması İşi” ihalesi gerçekleştirildi.

TEL ÇİT VE TAŞ DUVAR İŞLERİ YAPILACAK

Mezarlıkların düzenli ve temiz olması için özenli çalışmalar gerçekleştiren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, bu alanların tel çit ve taş duvar işlerini düzenli olarak yapıyor. Mezarlıklara yönelik çevre düzenleme çalışmalarının devam etmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıktı.

13 FİRMA TEKLİF VERDİ

“Kocaeli Geneli Muhtelif Mezarlıklarda Çevre Düzenleme, Yapım, Tadilat ve Tamirat Yapılması İşi” için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 13 firma teklif verdi. İhale kapsamında en düşük teklif 10 milyon 121 bin TL ile Rast Madencilik - SYA İnşaat’tan ortaklığından gelirken en yüksek teklif 16 milyon 203 bin TL ile Fetih 1453 Atık Yönetimi firmasından geldi.

FİRMA TEKLİF

Rast Madencilik, SYA İnşaat 10 milyon 121 bin TL

Günker İnşaat 10 milyon 131 bin TL

İvme Mühendislik 11 milyon 495 bin TL

Doğan Kuşlu, Kıvılcımdağ İnşaat 12 milyon 183 bin TL

Gürtur İnşaat 12 milyon 392 bin TL

Mehmet Oğuzhan Avşarlıgil 12 milyon 655 bin TL

Hisarlı Mimarlık İnşaat 12 milyon 697 bin TL

Celal Doğan, Gündoğuran İnşaat 12 milyon 721 bin TL

Liner İnşaat 12 milyon 788 bin TL

Binyol Yapı İnşaat 13 milyon 377 bin TL

Akçağ İnşaat 13 milyon 880 bin TL

Yuşa İnşaat 13 milyon 947 bin TL

Fetih 1453 Atık Yönetimi 16 milyon 203 bin TL