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03 Eyl 2020 - 11:27- Gündem G: 03 Eyl 2020 - 11:30

Pandemiyi fırsata çevirdi, 27 yıl sonra üniversiteli oldu

Pandemi döneminde yeğenine örnek olmak için üniversiteye birlikte hazırlanan Mukaddes Şimşek, 27 yıl sonra üniversiteli oldu. Şimşek, “Eğitimin yaşı yok” diyerek gençlere de önemli bir mesaj verdi
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İzmit Kuruçeşme mevkiinde ikamet eden 47 yaşındaki Mukaddes Şimşek, 27 yıl sonra girdiği üniversite sınavında eşit ağırlıktan aldığı puanla Türkiye genelinde 348 bin öğrencinin arasına girerek Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimini kazandı.  Büyük başarıya imza atan evli ve iki çocuk annesi Mukaddes Şimşek, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan oğluyla birlikte aynı üniversiteye gidecek.

OĞLUYLA AYNI ÜNİVERSİTEDE

Mukaddes Şimşek 27 yıl sonra gelen üniversite heyecanını şöyle açıkladı: “Ben aslen Samsunluyum. 1993 yılında Samsun Namık Kemal Lisesini bitirdikten sonra girdiğin ilk üniversite sınavından 5 puanla 19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kaçırdım. Sonrasında ise bir daha girmedim. Aradan geçen yıllarda evlenip yuvamı kurdum. İki çocuğum oldu. Kızım Ecrin Naz ortaokul öğrencisi. Oğlum ise Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi”

27 YILLIK ÜNİVERSİTE HAYALİ

“Kısaca oğlumla birlikte aynı üniversitede eğitim almak beni şimdiden heyecanlandırdı. Açıkçası bu azmimle gençlere örnek olmak istedim. Üniversiteye hazırlanmak için yanıma gelen yeğenim ile birlikte üniversiteye hazırlandık. Hem ona destek olmak hem de 27 yıllık hayalimi gerçekleştirmek için bende bu sınava hazırlandım. Çünkü biliyorum ki hayallerin son kullanma tarihi yok. Sonuçlar açıklandığında ise liseli öğrenciler kadar sevindim. Çünkü öğrenmenin yaşı yok. Ayrıca bu pandemi dönemini de eğitimle geçirerek adeta bir fırsata çevirmiş oldum. Hedefimde ise yüksek lisans ve doktora yapmak var”

03 Eyl 2020 - 11:27 - Gündem

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