Güvenli yolculuğun adresi Akçaray

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan Akçaray’ın yıllık bakımları yapıldı. Yıllık bakımları deneyimli ustalar tarafından yapılan tramvayların kontrol edilmedik tek noktası kalmadı. Yapılan bakımda, polen filtresi değişimi, teker tornası, klima petekleri yıkanması, kumlama, yağlama, pantoğraf, akü, araç içi, alt ve üst kontrolleri yapıldı. Yolcuların istedikleri yere temiz, konforlu ve tam vaktinde gitmeleri için tüm kontroller eksiksiz yapıldı.

GÜVENLİ YOLCULUĞA DEVAM

Akçaray tramvaylarının düzenli olarak yapılan bakımlarının yanı sıra bu kez ağır bakım olarak adlandırılan bakımı yapıldı. Yapılan kontrol ve bakımlar sayesinde vatandaşlar güvenli yolculuğa devam edebilecek. Ayrıca UlaşımPark, EN 13816 kalite belgesinde taahhütte bulunduğu seferleri eksiksiz ve dakikasında yerine getirilmesi için gerçekleştirilen bu bakımlar son derece önem teşkil ediyor.

POLEN FİLTRELERİ HER HAFTA DEĞİŞİYOR

Uv Filtre sayesinde tramvaylarda oluşan temiz hava ile yolcular sağlıklı bir şekilde seyahat edebilecek. Tüm tramvaylarda bulunan Uv Filtre teknolojisi ile yolcuların güvenli ve sağlıklı seyahat etmesi için araç içerisinde bulunan mikroorganizmaları yok ederek olası salgın etkileşiminin önüne geçilmiş oluyor. Her hafta değişen polen filtreleri ile de klimalardan gelen havanın da kalitesi maksimum kaliteye yükseltiliyor.