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03 Eyl 2020 - 11:30- Eğitim G: 03 Eyl 2020 - 11:32

Akademi Lise’lerin YKS başarısı

Akademi Lise’de bugünlerde YKS başarısı heyecanı yaşanıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak lise öğrencilerine eğitim hizmeti veren Akademi Lise’de bugünlerde Yükseköğretim Kurumları Geçiş Sınavı (YKS) başarısı heyecanı yaşanıyor. 12. sınıf ve mezun öğrencilerin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Geçiş Sınavı'nda öğrencilerin elde ettiği başarı bir kez daha Akademi Lise’lerin önemini ortaya çıkardı.

NİTELİKLİ EĞİTİM KADROSU VE SOSYAL AKTİVİTELER

26 Ağustos’ta açıklanan Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı sonuçlarına göre, Akademi Lise’ler yüzde 88’e yakın bir başarı elde ederek, eğitimdeki farkını bir kez daha ortaya koydu. Akademi Lise başarısını, nitelikli eğitim kadrosuna ve derslerin yanında sosyal aktivitelere bağlarken, öğrenciler YKS’de başarı göstererek, Türkiye’nin en önemli üniversitelerine yerleşti.

TIP, HUKUK, ECZACILIK…

Kocaeli’de lise gençliği için önemli bir merkez olan Akademi Lise’ler başarı oranını her yıl yükseltiyor. 2020 YKS’de Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik fakültelerine 5 öğrenci gönderen Akademi Lise’ler; Hukuk Fakültesine 14 öğrenci, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine 57 öğrenci, İlahiyat Fakültesine 50 öğrenci, Sağlık Bilimleri Fakültesine 43 öğrenci, Eğitim Fakültesine 49 öğrenci, Fen Edebiyat Fakültesine 55 öğrenci, İktisadi İdari Bilimler Fakültesine 87 öğrenci ve İletişim Fakültesine 30 öğrenci olmak üzere çeşitli fakültelere yaklaşık 1100 öğrenciyi üniversiteye uğurladı.

SADECE DERS DEĞİL SOSYAL FAALİYETLER DE YAPILIYOR

Lise okuyan gençlerin hem derslerinde hem de üniversiteye hazırlıklarında önemli rol oynayan Akademi Lise bunun yanında öğrencilere sunduğu sosyal faaliyetlerle gençlerin hayatına dokunuyor. Gençler için spor faaliyetlerinden, kültür gezilerine kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştiriliyor. Bunlara ilaveten gençlik kampları, açık hava sohbetleri, bilgi destek programları ve psikolojik destek, sanat faaliyetleri düzenlenirken, yapılan etkinliklerle derslerden bunalan gençlerin zihinleri dinlendirilmiş oluyor.

03 Eyl 2020 - 11:30 - Eğitim

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