Körfez’de eylül ayı meclisi yapıldı

Körfez Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli’nin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 9 gündem maddesi yer aldı. Açılış ve yoklama sonrasında saygı duruşunda bulunuldu.
MADDELER GÖRÜŞÜLDÜ
Körfez Devlet Hastanesi alanı ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Körfez Kent Merkezi Uygulama İmar Planı Revizyonu maddeleri görüşüldü. Körfez Belediyesi’nin 2021 yılı performans programının görüşülmesi ve belediyeye ait bazı taşınmazların Maliye Hazinesi’ne devri maddeleri de komisyonlara gönderildi.
2 EKİM’DE TOPLANACAK
Gündem maddelerinin görüşülüp karar bağlanmasının ardından Başkan Vekili Faruk Denli, meclis üyelerinden gelen soruları cevapladı. Ekim ayı meclis oturumunun 2 Ekim Cuma günü saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.