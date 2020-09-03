Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
03 Eyl 2020 - 11:31- Gündem G: 03 Eyl 2020 - 11:33

Körfez’de eylül ayı meclisi yapıldı

Körfez Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli’nin başkanlığında gerçekleştirildi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli’nin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 9 gündem maddesi yer aldı. Açılış ve yoklama sonrasında saygı duruşunda bulunuldu.

MADDELER GÖRÜŞÜLDÜ

Körfez Devlet Hastanesi alanı ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Körfez Kent Merkezi Uygulama İmar Planı Revizyonu maddeleri görüşüldü. Körfez Belediyesi’nin 2021 yılı performans programının görüşülmesi ve belediyeye ait bazı taşınmazların Maliye Hazinesi’ne devri maddeleri de komisyonlara gönderildi.

2 EKİM’DE TOPLANACAK

Gündem maddelerinin görüşülüp karar bağlanmasının ardından Başkan Vekili Faruk Denli, meclis üyelerinden gelen soruları cevapladı. Ekim ayı meclis oturumunun 2 Ekim Cuma günü saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.

03 Eyl 2020 - 11:31 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez’de eylül ayı meclisi yapıldı mask
Körfez’de eylül ayı meclisi yapıldı
SEDAŞ, kanatlı dostlarımız için önlemlerini artırıyor mask
SEDAŞ, kanatlı dostlarımız için önlemlerini artırıyor
Özel okul yöneticileri KOTO'da toplantı mask
Özel okul yöneticileri KOTO'da toplantı
KTO’nun Meslek Lisesi Projesi hız kesmeden devam ediyor mask
KTO’nun Meslek Lisesi Projesi hız kesmeden devam ediyor
Kocaman'dan SUMUTAŞ'a ziyaret mask
Kocaman'dan SUMUTAŞ'a ziyaret
Düğünlere kısıtlama geldi! mask
Düğünlere kısıtlama geldi!
Anket Covid ile mücadelede en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyardı: Kocaeli'ye yağmur geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Kocaeli'ye yağmur geliyor
Kefken Adası’nın tek ailesi, görenleri kıskandırıyor mask
Kefken Adası’nın tek ailesi, görenleri kıskandırıyor
İşte Kocaeli'de vaka sayısı artan ilçeler! mask
İşte Kocaeli'de vaka sayısı artan ilçeler!
Kaan Şensoy evinde öldürüldü mask
Kaan Şensoy evinde öldürüldü
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak! mask
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak!
Körfez Belediyesi'nde 2 vaka daha! mask
Körfez Belediyesi'nde 2 vaka daha!

GALERİ

Sabahları inşaatta çalışıp akşamları antreman yapıyorlar mask
Sabahları inşaatta çalışıp akşamları antreman yapıyorlar
İşte Kocaeli'nin koronavirüs haritası mask
İşte Kocaeli'nin koronavirüs haritası
Vücudunun yüzde 40’ı yanan işçi yoğun bakıma alındı mask
Vücudunun yüzde 40’ı yanan işçi yoğun bakıma alındı
Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı mask
Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı
Mısır taşıyan tırın içinden 132 kilo eroin çıktı mask
Mısır taşıyan tırın içinden 132 kilo eroin çıktı
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı mask
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL