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03 Eyl 2020 - 11:54- Gündem G: 03 Eyl 2020 - 12:24

İşte Kocaeli'nin zam şampiyonu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Ağustos ayında fiyatı en çok artan ürünü açıkladı.
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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, TR42 Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2020 Ağustos ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Ağustos ayında, Kocaeli'de %0,99 oranında artarken, Türkiye genelinde %0,86 olarak artış gerçekleştirdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise, Bölgedeki fiyat artışı %12,72 oranı ile Türkiye ortalaması %11,77’nin 0,95 puan üstünde gerçekleşti.

Kocaeli'de ağustos ayında fiyatı en çok artan madde %28,84 ile salatalık olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-18,31 ile domates oldu. 

03 Eyl 2020 - 11:54 - Gündem

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