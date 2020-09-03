İşte Kocaeli'nin zam şampiyonu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, TR42 Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2020 Ağustos ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Ağustos ayında, Kocaeli'de %0,99 oranında artarken, Türkiye genelinde %0,86 olarak artış gerçekleştirdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise, Bölgedeki fiyat artışı %12,72 oranı ile Türkiye ortalaması %11,77’nin 0,95 puan üstünde gerçekleşti.
Kocaeli'de ağustos ayında fiyatı en çok artan madde %28,84 ile salatalık olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-18,31 ile domates oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.