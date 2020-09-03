İşte Kocaeli'nin zam şampiyonu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, TR42 Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2020 Ağustos ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Ağustos ayında, Kocaeli'de %0,99 oranında artarken, Türkiye genelinde %0,86 olarak artış gerçekleştirdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise, Bölgedeki fiyat artışı %12,72 oranı ile Türkiye ortalaması %11,77’nin 0,95 puan üstünde gerçekleşti.

Kocaeli'de ağustos ayında fiyatı en çok artan madde %28,84 ile salatalık olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-18,31 ile domates oldu.