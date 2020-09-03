Bilgi Köprüsü Montessori’de “Okulum Temiz” Projesi

Konular arasında Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ), Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ), Salgın Hastalıkların Yayılımı, Kişisel Hijyen, El Hijyeni ve KKD’nin kullanımları hakkında Uzman Hemşire Fatma Aküzüm tüm personeli bilgilendirdi. Aynı zamanda okulun bir velisi olan Hemşire Aküzüm’le personel eğitimi tamamlanırken kendisine Okul Müdürü Sadiye Büyükada tarafından teşekkür edildi. Büyükada, içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde, “Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu Ailesinin her bireyinin sağlığı bizler için çok önemlidir.” mesajı verdi.