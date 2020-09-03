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03 Eyl 2020 - 19:30- Spor

H.Zeki Sarı: Değirmendere Kocaeli’ye yakışacak  

Bu sezon ilimizi Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan takımlarımızdan Değirmenderespor’da Basın Sözcüsü Hasan Zeki Sarı, Gölcük’e ve Kocaeli’ye yakışan bir kulüp olacaklarını ifade etti.
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Gölcük’ün sevilen ve tanınan iş insanlarından, Değirmenderespor Basın Sözcüsü Hasan Zeki Sarı, Teknik Direktör Metin Peken ile yola devam edeceklerini belirtti ve şu şekilde konuştu: Geçtiğimiz sezonu Süper Amatör Play-Off Ligi’nde üçüncü sırada götürürken pandemi nedeni ile ligimizhepimizin malumu üzerine ertelenmişti. İlk etapta Play-Off’ta ilk iki sıradaki takımın BAL’a alınacağı duyuruldu. Tabii ki karara itirazımız oldu. KASKF Başkanımız Murat Aydın, Başkanımız SevercanKara, yönetimimiz konu ile yakından alakadar oldu ve Değirmenderespor daArslanbey Gençlerbirliği kulübü ile birlikte hak ettiği BAL’a alındı. 

8 YA DA 9 TRANSFER YAPACAĞIZ

Kulübümüzün değerli başkanı Severcan Kara himayelerinde yeni sezon hazırlıklarımıza başlayacağız. Sportif Direktörümüz, Gölcük’ümüzün çok özel değeri AdemEllibeş ve değerli hocamız Metin Peken, Değirmenderespor’un profesyonel lige çıkması için çabalarına devam edecek. Öncelikli olarak Metin Peken hocamızın iç transfer raporuna göre hareket edilecek. Ardından 8 ya da 9 transfer yapmayı planlıyoruz.

BAHATTİN, EMRE, VEYSEL, SAMET

Transfer komitemizde Sportif DirektörümüzAdemEllibeş, yöneticilerimiz İbrahim Uzuner, Hasan Durdu, Engin Deniz ve Yakup Köse olacak. Gölcükspor’un eski futbolcularındanorta saha oyuncusu Bahattin Saral, kanat forvet Emre Kürküt, kaleci Veysel Boz ve ileDüzcespor’dan Samet kardeşimiz ile görüşmeler yapacağız. Metin hocamızın onayı ile de 15-20 Eylül arasında sezonu açacağız. Hem Gölcük ilçemize hem de Kocaeli şehrimize yakışan bir kulüp olmak için elimizden geleni yapacağız.

03 Eyl 2020 - 19:30 - Spor

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