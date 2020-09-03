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03 Eyl 2020 - 20:30- Spor

Ön liberoya Yılmaz Özeren!..

Kocaelispor eksik olarak düşünülen bölgeleri doldurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil Siyahlıların, Berkay Samancı ile yolların ayrılmasının ardından 8 ve ağırlıklı 6 numara (Ön libero) olarak düşündüğü isimlerin başında Altay’dan Yılmaz Özeren geliyor.

Erdem ÖVÜÇ
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Siyah Beyazlı ekip ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan futbolcu ile görüşmeler olumlu. 1. Lig’de 46, 2. Lig’de 219 ve 3. Lig’de de 88 maçı bulunan 32 yaşındaki futbolcu 35 kez de fileleri sarstı. Altay’da geçen sezon tüm maçlarda oynayan ve 31 maçta 2 gol atan Yılmaz futbola İzmirspor’da başladı, sırası ile Narlıdere, Gaziosmanpaşa, Yeni Malatya, Büyükçekmece Tepecik, İnegöl, Nazilli Belediye, Hatay ve Samsunspor formaları giydi.

03 Eyl 2020 - 20:30 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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