Binali Yıldırım ve eşinin testi pozitif çıktı!

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın corona virüsüne yakalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Son başbakan olarak Türk siyaset tarihine geçen Yıldırım sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:
* Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi’ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.
* Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.