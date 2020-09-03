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03 Eyl 2020 - 14:50- Gündem G: 03 Eyl 2020 - 14:58

Binali Yıldırım ve eşinin testi pozitif çıktı!

Son başbakan Binali Yıldırım'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Bir açıklama yapan Yıldırım, kendisinin ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
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AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın corona virüsüne yakalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Son başbakan olarak Türk siyaset tarihine geçen Yıldırım sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

* Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi’ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

* Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz.

03 Eyl 2020 - 14:50 - Gündem

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