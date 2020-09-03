Binali Yıldırım ve eşinin testi pozitif çıktı!

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın corona virüsüne yakalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Son başbakan olarak Türk siyaset tarihine geçen Yıldırım sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

* Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi’ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

* Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz.