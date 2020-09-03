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03 Eyl 2020 - 14:48- Gündem G: 03 Eyl 2020 - 14:54

Sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu besinlerle serinliyor

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde barınan hayvanlar, aşırı sıcaklarda buzlu besinlerle serinliyor. Hayvanların en sevdiği yiyecek ve meyveler özenle hazırlanıp, derin dondurucuda saklanarak günün belirli saatlerinde servis ediliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Darıca’da 250’nin üzerinde türden oluşan ve 3 binin üzerinde hayvan nüfusuna ev sahipliği yapan Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde koruma altında bulunan hayvanlar, aşırı sıcaklarda buzlu meyve ve besinlerle serinliyor. Bakıcılar tarafından hayvanların en sevdiği besin ve meyveler hazırlanarak derin dondurucu da saklanıyor. Buz kütleleri şeklinde günün belirli saatlerinde hayvanlara servis edilen besinler, sıcak havalarda hayvanların serinlemesine yardımcı oluyor.

AYILAR BUZLU BALIĞIN TADINI ÇIKARTTI


Hayvanat bahçesinde havuz bulunan bölümlerde ise su sıcaklıklarını düşürebilmek amacıyla buz takviyeleri yapılıyor. Özellikle ayıların bulunduğu havuzların içerisine hem buz takviyesi yapılıyor hem de yaşam alanlarına buzlu besin ve meyveler konuluyor. Tüm bunların yanı sıra bakıcıları da zaman zaman hortumla banyo yaptırarak hayvanları serinletiyor. Bakıcıların serinletme banyosu yaptırdığı hayvan gruplarından biri olan ayılar buzlu balık servisinin tadını çıkarttı. Suyla oynaması ve serinlemeyi çok seven ayılar buzlu olarak servis edilen balıkları yemekten hoşlanıyor. Yırtıcı hayvanlara ise buz kütlesiyle et servis edildi.

“YAZ SICAKLARINDA BOL BOL YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Konuyla ilgili bilgi veren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kıroğlu, “Hayvanlarımıza burada yaz sıcaklarında bol bol yapmaya çalışıyoruz. Onları hem eğlendirecek, hem karınlarını doyuracak buzlu meyveleri ve balıkları onlara sunuyoruz. Hem onlar için de bir eğlence oluyor, bir faydamız dokunuyor. Daha soğukta yaşayan hayvanlarımız için kendi barınaklarında serin ortamlar sağlıyoruz. Bir de bugün yaptığımız gibi onlara buz kovaları, buzlu yemekler sağlıyoruz. Genel olarak burada bulunan hayvanlarımız bu şartlara daha uygun” dedi.

YIRTICI HAYVANLARA BUZLU ET SERVİS EDİLİYOR

Açıklamasında şu ifadelere yer veren Kıroğlu, “Buzlu balık veriyoruz. Ayılar onu çok seviyoruz. Buzlu meyveler veriyoruz. Daha yırtıcılar için tabi et tercih ediyorlar. Biz de onları dondurulmuş veriyoruz. Buda onlar için tatlı niyetine oluyor” ifadelerini kullandı.

03 Eyl 2020 - 14:48 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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