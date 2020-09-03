Kocaelili şoför Gürcistan sınırında mahsur kaldı

Derince'de oturan tır şoförü Kamil Doğan, Kazakistan’dan aldığı yükü Kocaeli’nin Gebze ilçesine getirmek için harekete geçti. Rusya sınırını rahat bir şekilde geçen Kamil Doğan’ın ateşi, Gürcistan’da 38 olarak ölçüldü. Tampon bölgeye gönderilen Kamil Doğan, 10 gündür aracının içinde yatarak yardım bekliyor. Başına gelenleri anlatan Kamil Doğan, “Kocaeli Derince’de oturuyorum. Kazakistan’dan aldığım yük ile Rusya ve Gürcistan üzerinden Kocaeli’ye gidecektim. Rusya kapısını geçtim, Gürcistan kapısında atey değerlerimin yüksek olduğunu söylediler ve beni geçirmediler. 10 gündür buradayım mağdurum. Ben aynı saat içinde Rusya kapısında tekrar test oldum. Ateş değerlerimin 36 olduğunu söylediler. Bana kağıt verdiler. Aldığım evraklar ile tekrar Gürcistan kapısına geldim. Yine ölçtüler 36 çıktı. Müdürlerine gittim, arabayı alıp gelmemi söyledi. Arabayı alıp geldiğim de yine geçemeyeceğimi söylediler. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.
Yemeğini aracında bulunan malzemeler ile gidermeye çalışan sürücüye zaman zaman diğer şoförler yardımda bulunuyor. Aracının içinde bulunan yatakta uyuyan sürücü kendisine uzatılacak yardım eli bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.