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03 Eyl 2020 - 15:13- Spor G: 03 Eyl 2020 - 15:15

TFF karar değiştirdi! Maçlar seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig maçlarının Ekim ayından itibaren yüde 30 seyirciyle oynanacağını açıklamıştı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun ligin ilk devresinin seyircisiz oynanmasını tavsiye ettiğini söyledikten sonra TFF'den geri adım geldi
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu’nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir” denildi.

İşte TFF’den yapılan o açıklama: 

“Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu’nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir.”

03 Eyl 2020 - 15:13 - Spor

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