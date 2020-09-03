Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
03 Eyl 2020 - 15:39- Gündem G: 03 Eyl 2020 - 15:41

Palamut kapış kapış gidiyor

Av yasağının kalkmasıyla birlikte Balıkhan’da hareketlilik başlarken balıkçı esnafı; en fazla talebin, tanesi 15 TL’den 10 TL’ye kadar düşen palamuda olduğunu ifade ediyor

Pınar Gül Tarhan
Pınar Gül Tarhan Tüm Haberleri
mask

1 Eylül Salı günü av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahları doldu taştı. Balık çeşidinin azaldığı yaz mevsiminde yükselen fiyatlar, 1 Eylül itibariyle düşüşe geçti. İzmit’te 2 yıldır hizmet veren Balıkhan’da ilk gün yoğunluğu yaşanınca balıkçı esnafının da yüzü gülmeye başladı. 31 Ağustos günü 50 liradan satışa sunulan hamsi av yasağının kalktığı gün 35 liraya kadar düştü.Yeni sezonun hareketli başladığını belirtenBalıkçı Hamdi İşletmecisi Ahmet İslamoğlu,şu anda en fazla talebin palamuda olduğunu ifade etti. İlk gün 15 TL’den satışa sunulan palamudun tanesi şu an 10 TL’den satılıyor. Esnaf, tezgahlardaki fiyatların daha da düşeceğini belirtiyor.

İŞTE BALIK FİYATLARI

Hamsi: 35 TL

İstavrit: 25 TL

Karadeniz Mezgit: 25 TL

Turna Mezgit: 40 TL

Palamut (Tane): 10 TL

Barbun: 65 TL

Kalamar: 50 TL

Kalkan (Kilo): 135 TL

Karides: 50 TL

Mercan: 20 TL

Uskumru (Tane):10 TL

Deniz Levrek: 135 TL

Çupra (Kilo): 50 TL

Levrek (Kilo): 50 TL

Çupra (Tane): 17,5 TL

Levrek (Tane): 17,5 TL

FOTO

İSLAMOĞLU: Balıkçı Hamdi İşletmecisi Ahmet İSLAMOĞLU

TEZGAH: 1 Eylül Salı günü av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahları doldu taştı.

PALAMUT:

BALIKHAN:

03 Eyl 2020 - 15:39 - Gündem

Muhabir Pınar Gül Tarhan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mahalleli isyanda! Karamürsel'de ağaç katliamı... mask
Mahalleli isyanda! Karamürsel'de ağaç katliamı...
“EYT’liler seçimi iple çekiyor”  mask
“EYT’liler seçimi iple çekiyor” 
Binali Yıldırım hastaneye kaldırıldı mask
Binali Yıldırım hastaneye kaldırıldı
Turkcell, istihdamına katkı sağlayacak mask
Turkcell, istihdamına katkı sağlayacak
Yeni nesil katlanır ekranlı cep telefonu mask
Yeni nesil katlanır ekranlı cep telefonu
Körfez’de eylül ayı meclisi yapıldı mask
Körfez’de eylül ayı meclisi yapıldı
Anket Covid ile mücadelede en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyardı: Kocaeli'ye yağmur geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Kocaeli'ye yağmur geliyor
Kefken Adası’nın tek ailesi, görenleri kıskandırıyor mask
Kefken Adası’nın tek ailesi, görenleri kıskandırıyor
İşte Kocaeli'de vaka sayısı artan ilçeler! mask
İşte Kocaeli'de vaka sayısı artan ilçeler!
Kaan Şensoy evinde öldürüldü mask
Kaan Şensoy evinde öldürüldü
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak! mask
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak!
Körfez Belediyesi'nde 2 vaka daha! mask
Körfez Belediyesi'nde 2 vaka daha!

GALERİ

Sabahları inşaatta çalışıp akşamları antreman yapıyorlar mask
Sabahları inşaatta çalışıp akşamları antreman yapıyorlar
İşte Kocaeli'nin koronavirüs haritası mask
İşte Kocaeli'nin koronavirüs haritası
Vücudunun yüzde 40’ı yanan işçi yoğun bakıma alındı mask
Vücudunun yüzde 40’ı yanan işçi yoğun bakıma alındı
Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı mask
Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı
Mısır taşıyan tırın içinden 132 kilo eroin çıktı mask
Mısır taşıyan tırın içinden 132 kilo eroin çıktı
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı mask
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL