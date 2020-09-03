Palamut kapış kapış gidiyor

1 Eylül Salı günü av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahları doldu taştı. Balık çeşidinin azaldığı yaz mevsiminde yükselen fiyatlar, 1 Eylül itibariyle düşüşe geçti. İzmit’te 2 yıldır hizmet veren Balıkhan’da ilk gün yoğunluğu yaşanınca balıkçı esnafının da yüzü gülmeye başladı. 31 Ağustos günü 50 liradan satışa sunulan hamsi av yasağının kalktığı gün 35 liraya kadar düştü.Yeni sezonun hareketli başladığını belirtenBalıkçı Hamdi İşletmecisi Ahmet İslamoğlu,şu anda en fazla talebin palamuda olduğunu ifade etti. İlk gün 15 TL’den satışa sunulan palamudun tanesi şu an 10 TL’den satılıyor. Esnaf, tezgahlardaki fiyatların daha da düşeceğini belirtiyor.

İŞTE BALIK FİYATLARI

Hamsi: 35 TL

İstavrit: 25 TL

Karadeniz Mezgit: 25 TL

Turna Mezgit: 40 TL

Palamut (Tane): 10 TL

Barbun: 65 TL

Kalamar: 50 TL

Kalkan (Kilo): 135 TL

Karides: 50 TL

Mercan: 20 TL

Uskumru (Tane):10 TL

Deniz Levrek: 135 TL

Çupra (Kilo): 50 TL

Levrek (Kilo): 50 TL

Çupra (Tane): 17,5 TL

Levrek (Tane): 17,5 TL

FOTO

İSLAMOĞLU: Balıkçı Hamdi İşletmecisi Ahmet İSLAMOĞLU

TEZGAH: 1 Eylül Salı günü av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahları doldu taştı.

PALAMUT:

BALIKHAN: