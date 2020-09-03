Palamut kapış kapış gidiyor

1 Eylül Salı günü av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahları doldu taştı. Balık çeşidinin azaldığı yaz mevsiminde yükselen fiyatlar, 1 Eylül itibariyle düşüşe geçti. İzmit’te 2 yıldır hizmet veren Balıkhan’da ilk gün yoğunluğu yaşanınca balıkçı esnafının da yüzü gülmeye başladı. 31 Ağustos günü 50 liradan satışa sunulan hamsi av yasağının kalktığı gün 35 liraya kadar düştü.Yeni sezonun hareketli başladığını belirtenBalıkçı Hamdi İşletmecisi Ahmet İslamoğlu,şu anda en fazla talebin palamuda olduğunu ifade etti. İlk gün 15 TL’den satışa sunulan palamudun tanesi şu an 10 TL’den satılıyor. Esnaf, tezgahlardaki fiyatların daha da düşeceğini belirtiyor.
İŞTE BALIK FİYATLARI
Hamsi: 35 TL
İstavrit: 25 TL
Karadeniz Mezgit: 25 TL
Turna Mezgit: 40 TL
Palamut (Tane): 10 TL
Barbun: 65 TL
Kalamar: 50 TL
Kalkan (Kilo): 135 TL
Karides: 50 TL
Mercan: 20 TL
Uskumru (Tane):10 TL
Deniz Levrek: 135 TL
Çupra (Kilo): 50 TL
Levrek (Kilo): 50 TL
Çupra (Tane): 17,5 TL
Levrek (Tane): 17,5 TL
FOTO
İSLAMOĞLU: Balıkçı Hamdi İşletmecisi Ahmet İSLAMOĞLU
TEZGAH: 1 Eylül Salı günü av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahları doldu taştı.
PALAMUT:
BALIKHAN:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.