Yeni Cuma Camii'nde tarihi kalıntıya rastlandı

Osmanlı döneminde Mimar Sinan’ın İzmit’teki en önemli eserlerinden olan Pertev Paşa (Yeni Cuma) Camisinde bir süredir devam eden tadilat ve restorasyon çalışmaları sırasında avluda tuvalet için kazılan bölümde tarihi bir kalıntıya rastlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ocak 2017 tarihinde sözleşmesi yapılan ve bir süre sonra çalışmaların başladığı Yeni Cuma Camisinin avlusuna tuvalet yapılması planlanmıştı.
ANITLAR KURULU'NUN KARARINA GÖRE DEVAM EDECEK
Plan çerçevesinde avluyu iş makineleri ile kazan çalışanlar, Roma ya da Osmanlı dönemine ait tarihi bir kalıntıya rastladı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin denetiminde yapılan kazı çalışmaları esnasında rastlanılan kalıntı incelenmek üzere avludaki çalışmalar durduruldu. Caminin diğer bölümlerinde çalışmalar devam ederken avluda tuvalet yapımı için başlatılan kazı çalışmalarına devam edilip edilemeyeceği ise Anıtlar Kurulu’ndan gelecek olan karara göre belirlenecek.
AVLUYA TUVALET YAPMAK DOĞRU DEĞİL
Cami avlusunda yapılması planlanan tuvalete karşı çıktıklarını belirten Yeni Cuma Camii Onarma Donatma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yunus Ekşi ise, avlunun cemaate yetmediği ve bu nedenle tuvaletlerin avluda yapılmaması gerektiğini belirterek, “Çalışmalar bu hızla giderse yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. Avluya tuvalet yapmak doğru değildir. Bulunan kalıntılar nedeniyle tuvaletlerin oraya yapılmasından vazgeçileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Levent Ç. - KİM BİLİR NE DÜMEN VAR ORADA YILLARDIR TOZ TOPRAK GÜRÜLTÜ İÇİNDE MAHALLE HALKI BİTTİ..... MUHTAR DA YOK
Cengi̇z Şahi̇n - O bölge zaten sit alanı, caminin olduğu hat belse plaza taksi durağından denize kadar İzmitin kurucusu nikomedya sarayı nekrapolü. Bakın bakalım anıtlar bölge kurulu ne karar verecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.