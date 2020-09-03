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03 Eyl 2020 - 15:45- Gündem G: 03 Eyl 2020 - 16:15

Yeni Cuma Camii'nde tarihi kalıntıya rastlandı

İzmit’in önemli eserlerinden olan ve bir süredir restorasyonu devam eden Pertev Paşa (Yeni Cuma) Camii’nin avlusunda tuvalet için kazılan bölümde tarihi bir duvara rastlandı. Avlu bölümünde çalışmaların Anıtlar Kurulu’ndan gelecek olan karara göre devam edeceği öğrenilirken diğer bölümlerde çalışmalar devam ediyor.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Osmanlı döneminde Mimar Sinan’ın İzmit’teki en önemli eserlerinden olan Pertev Paşa (Yeni Cuma) Camisinde bir süredir devam eden tadilat ve restorasyon çalışmaları sırasında avluda tuvalet için kazılan bölümde tarihi bir kalıntıya rastlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ocak 2017 tarihinde sözleşmesi yapılan ve bir süre sonra çalışmaların başladığı Yeni Cuma Camisinin avlusuna tuvalet yapılması planlanmıştı.

ANITLAR KURULU'NUN KARARINA GÖRE DEVAM EDECEK

Plan çerçevesinde avluyu iş makineleri ile kazan çalışanlar, Roma ya da Osmanlı dönemine ait tarihi bir kalıntıya rastladı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin denetiminde yapılan kazı çalışmaları esnasında rastlanılan kalıntı incelenmek üzere avludaki çalışmalar durduruldu. Caminin diğer bölümlerinde çalışmalar devam ederken avluda tuvalet yapımı için başlatılan kazı çalışmalarına devam edilip edilemeyeceği ise Anıtlar Kurulu’ndan gelecek olan karara göre belirlenecek.

AVLUYA TUVALET YAPMAK DOĞRU DEĞİL

Cami avlusunda yapılması planlanan tuvalete karşı çıktıklarını belirten Yeni Cuma Camii Onarma Donatma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yunus Ekşi ise, avlunun cemaate yetmediği ve bu nedenle tuvaletlerin avluda yapılmaması gerektiğini belirterek, “Çalışmalar bu hızla giderse yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. Avluya tuvalet yapmak doğru değildir. Bulunan kalıntılar nedeniyle tuvaletlerin oraya yapılmasından vazgeçileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

03 Eyl 2020 - 15:45 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Levent Ç. - KİM BİLİR NE DÜMEN VAR ORADA YILLARDIR TOZ TOPRAK GÜRÜLTÜ İÇİNDE MAHALLE HALKI BİTTİ..... MUHTAR DA YOK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Eylül 17:03
01

Cengi̇z Şahi̇n - O bölge zaten sit alanı, caminin olduğu hat belse plaza taksi durağından denize kadar İzmitin kurucusu nikomedya sarayı nekrapolü. Bakın bakalım anıtlar bölge kurulu ne karar verecek.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Eylül 16:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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