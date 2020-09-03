Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
03 Eyl 2020 - 16:23- Gündem G: 03 Eyl 2020 - 16:27

RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza

RTÜK, Netflix'te yayınlanan Cuties/Minnoşlar filminin çocuk istismarı görüntüleri içermesi nedeniyle kaldırılmasına karar verdi. Bu, RTÜK tarafından Netflix'e uygulanan ilk ceza oldu.

mask

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Netflix'te yayınlanacağı duyurulan "Cuties/Minnoşlar" isimli filmle ilgili toplandı. Buna göre yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi. Karar, filmin çocuk istismarı görüntüleri içermesi nedeniyle alındı.

UZMAN RAPORU GÖRÜŞÜLDÜ

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst Kurul ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü. Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu masaya yatırdı.

ÇOCUK İSTİSMARI

Üst Kurul'da öncelikle Netflix'te 9 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacağı duyurulan "Minnoşlar" isimli filmin fragmanında yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde duruldu. Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.

BAKANLIK BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Netflix'te 9 Eylül 2020 itibarıyla yayına girecek ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alacak filmin tanıtımında "Dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" tanımlaması kullanılmıştı. Söz konusu tanım kamuoyunda tepki çekerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, RTÜK'e başvuruda bulunmuştu.

03 Eyl 2020 - 16:23 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza mask
RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza
“EYT’liler seçimi iple çekiyor”  mask
“EYT’liler seçimi iple çekiyor” 
Binali Yıldırım hastaneye kaldırıldı mask
Binali Yıldırım hastaneye kaldırıldı
Turkcell, istihdamına katkı sağlayacak mask
Turkcell, istihdamına katkı sağlayacak
Yeni nesil katlanır ekranlı cep telefonu mask
Yeni nesil katlanır ekranlı cep telefonu
Körfez’de eylül ayı meclisi yapıldı mask
Körfez’de eylül ayı meclisi yapıldı
Anket Covid ile mücadelede en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyardı: Kocaeli'ye yağmur geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Kocaeli'ye yağmur geliyor
Kefken Adası’nın tek ailesi, görenleri kıskandırıyor mask
Kefken Adası’nın tek ailesi, görenleri kıskandırıyor
İşte Kocaeli'de vaka sayısı artan ilçeler! mask
İşte Kocaeli'de vaka sayısı artan ilçeler!
Kaan Şensoy evinde öldürüldü mask
Kaan Şensoy evinde öldürüldü
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak! mask
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak!
Körfez Belediyesi'nde 2 vaka daha! mask
Körfez Belediyesi'nde 2 vaka daha!

GALERİ

Sabahları inşaatta çalışıp akşamları antreman yapıyorlar mask
Sabahları inşaatta çalışıp akşamları antreman yapıyorlar
İşte Kocaeli'nin koronavirüs haritası mask
İşte Kocaeli'nin koronavirüs haritası
Vücudunun yüzde 40’ı yanan işçi yoğun bakıma alındı mask
Vücudunun yüzde 40’ı yanan işçi yoğun bakıma alındı
Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı mask
Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı
Mısır taşıyan tırın içinden 132 kilo eroin çıktı mask
Mısır taşıyan tırın içinden 132 kilo eroin çıktı
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı mask
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL