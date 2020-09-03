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03 Eyl 2020 - 16:27- Gündem G: 03 Eyl 2020 - 16:32

Diyanet'ten sapık tarikat lideri için sert açıklama!

Diyanet'ten tacizden tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili açıklama: Diyanet yaptığı açıklamada: "şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" ifadelerine yer verdi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizden tutuklanan sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'la ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" denildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASINDA ŞU SÖZLERE YER VERDİ;

"Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir. İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."

03 Eyl 2020 - 16:27 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Ahmet - Diyanet niye var!Tüm tarikatların kapatılması gerekiyor,halkı din adına eğitmesi gereken,din öğretmenleri ve diyanete bağlı din alimleri olmalıdır.Milli Eğitimden hatta tüm bakanlıklardan daha büyük bütçeye sahip diyanet yeterli değilse bütçe boşa harcanmış olmaz mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Eylül 17:10
01

Hakan - İnanalımmı hani bir kereden birşey olmaz deyiver olsun bitsinn buzamanakadar pek birşey değişmedide

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Eylül 17:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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