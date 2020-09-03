Düğün salonu işletmecileri ayaklandı

Türkiye'de son 24 saatte 1596 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 45 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 273 bin 301, can kaybı 6 bin 462 oldu. Tüm bunlar olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararıyla birlikte, düğün törenleri hakkında oldukça kritik bir karar verildi. İçişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde düğünler hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Karara tepki gösteren Kocaeli Düğün Salonları ve Organizasyoncuları Derneği Başkanı Temel Ertem , sektörün batma eşiğinde olduğunu düşündükleri için açıklama yapma isteği duyduklarını söyledi.

SEKTÖR BATMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Yaklaşık 40 kişinin katıldığı basın açıklaması valilik önünde gerçekleştirildi. Kocaeli Düğün Salonları ve Organizasyoncuları Derneği Temel Ertem “2 Eylül 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın 89780865/153-14210 sayılı Covid-19 ek tedbirler karan gerekçesi ile sokak, köy, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler yasaklanmıştır. Nikahlar 1 saate düşürülmüş ve su hariç yiyecek-içecek ikramı kaldırılmış, oyun yasaklanmıştır. Bu kararlardan sebep vergisini veren, sigortalı işçi çalıştıran düğün salonları, organizasyon firmaları, ses ve müzik sektör çalışan ve firmaları, beyaz eşya sektörü, kuyumculuk sektörü, gelinlik sektörü, ev tekstili, fotoğraf hizmeti sektörü, yiyecek içecek sektörü, çiçek sektörü ve tekstil sektörü gibi birçok sektör batma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Zor durumda ve mağdur olan esnaflar olarak, bu kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz. Bu kısıtlamalar ile iş yapmamız mümkün değildir. Bu yüzden kiralarımızın personel maaşlarımızın, personel sigorta ücretlerinin, vergilerimizin ve kredilerimizin dondurulmasını ya da yasak boyunca ertelenmesini talep ediyoruz.”

YASAKLARIN KALKMASINI İSTİYORUZ

“Bu kısıtlamalar eğer kalkmazsa kısıtlama için bir süre verilmesini ve toplumda oluşan belirsizliğin bitmesini istiyoruz. Bu kararın diğer topluma taşıma, kafeterya, restaurant, otel, gece kulübü gibi işletmeler ile kıyaslandığında metrekare ve misafir edilen kişi sayısı göz önünde bulundurulur ise sosyal mesafeye çok daha uygun düğün salonları ve kır bahçelerinde hizmet verdiğimiz, bununla birlikte önlem almanın çok rahat ve uygulanabilir olduğu anlaşılacaktır. Bu sebeplerden ötürü alınan kararların ve isteklerimizin gözden geçirilmesi ve alınacak önlemler ile çalışmaya devam edilecek şekilde yasakların kalkmasını istiyoruz. İşbu tutanak hazır bulunanlarca imzalanıp, Kocaeli Düğün Salonları ve Organizasyoncuları Derneği olarak Kocaeli Valiliğimize sunulmuştur” İfadelerini kullandı.