Mahalleli isyanda! Karamürsel'de ağaç katliamı...

Karamürsel Tahtalı Mahallesi’nde bulunan Gürgenlik Mesire Alanı'nda, iddiaya göre 800 ağaç işaretlenerek kesilmek isteniyor. 2012 yılına kadar koruma altında bulunan alanın ‘koruma kararı' kaldırıldı. Böylelikle ihaleye açılan alanın bütünü ile yok edilmesinden endişeli olan Tahtalı Mahallesi halkı Gürgenlik Mesire Alanı’nın yeniden koruma altına alınmasını istedi.
EN GÜZEL MESİRE ALANI OLABİLİR
Tahtalı sakinleri, gürgenliğin içindeki gölet sayesinde en kaliteli tork toprağının çıktığını böylelikle meydana getirilecek bir proje ile bölgenin en güzel mesire alanı olabileceğini belirtti. Ayrıca konuyla ilgili şüphelerini dile getiren halk, “Gürgenlikten 800 ağacın kesilmesi mesire alanın ağaçlık koca alanın yok olması demektir. Seyreltmeler yapılarak yeni ağaçlar dikilmesi sorunu çözecek iken bugüne kadar bakılmayıp alanın toptan yok edilmesi akla birçok şüpheyi de getiriyor.” İfadelerini kullandı.
Ağaçların kesilmesine razı olmayan vatandaşların konuyu Prof. Dr Orhan Kural’a ulaştırdığı ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’ın bölgede inceleme yapacağı belirtildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.