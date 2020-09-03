LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG otogazın litre fiyatına 13 kuruş zam yapıldığını açıkladı. EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, LPG'ye 13 kuruş zam yapıldı. Zammın 3 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın litre fiyatında zam gerçekleşecek.

13 KURUŞLUK ZAM

EPGİS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 10 krş/lt pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır"