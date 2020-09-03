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03 Eyl 2020 - 19:20- Ekonomi G: 03 Eyl 2020 - 19:25

LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG otogaz fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Zammın 3 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansımayacak.
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG otogazın litre fiyatına 13 kuruş zam yapıldığını açıkladı. EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, LPG'ye 13 kuruş zam yapıldı. Zammın 3 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın litre fiyatında zam gerçekleşecek.

13 KURUŞLUK ZAM

EPGİS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 10 krş/lt pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır"

03 Eyl 2020 - 19:20 - Ekonomi

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