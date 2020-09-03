Bakan Koca son verileri paylaştı! Vaka sayısı bin 642

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1642 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 49 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 511'e, toplam vaka sayısı ise 274 bin 943'e yükseldi.
GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1211 OLDU
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1211 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 248 bin 87'ye yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 466 bin 87, ağır hasta sayısı 1041, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.
EN ÇOK HASTA BULUNAN 5 İLİMİZDEKİ PNÖMONİ ORANLARI
Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.