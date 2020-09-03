İzmit Belediyesi peyzaj mimarı alacak

İzmit Belediyesi, BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere, gülümseyen ve İzmit’i çok seven takım arkadaşları alacak. Geçici süreli (5 ay 29 gün) peyzaj mimarı ilanına başvuru yapacak adayların, üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olması şartı aranacak. Müracaatlar 03-09 Eylül 2020 tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresinden online olarak yapılabilecek.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI:
•T.C. vatandaşı olmak;
•Üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinden mezun,
•Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış;
•Yeşil alan ve bitkilerin; peyzaj düzenlemeleri, sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele, çim biçme, yabani otlarla mücadele, faaliyetlerini yürütebilecek,
•Tercihen Sketchup,3dmax,Vray, Lumion gibi görselleştirme programlarından bir ya da birkaçını kullanabilen,
•Kentsel Tasarım, Kentsel açık alan park ve bahçeleri planlamak, tasarlamak ve uygulamak konularında yetkin,
•Bitki koruma ve yetiştirme konularında deneyimli,
•Proje Maliyet ve analizlerini yapabilecek,
•Autocad, Photoshop programlarına hakim,
•En az B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif olarak araç kullanan;
•Adli Sicil Kaydı bulunmayan;
•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi / kronik rahatsızlığı bulunmayan;
•MS Ofis programlarını(Word, Excel, Powerpoint) kullanabilen;
•Yönetim becerileri ve iletişim yeteneği güçlü,
•Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
• Kocaeli sınırları içerisinde ikamet eden,
BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BELGELER:
Diploma veya mezuniyet belgesi
İkametgâh
İş Tecrübelerini içeren kısa özgeçmiş
Başvurular kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler gönderilecek. Dosya.tc adresine yüklenecek portfolyo örnekleri indirme adresi istihdamik@izmit.bel.tr adresine yollanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.