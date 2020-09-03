İzmit Belediyesi müze personeli alacak

İzmit Belediyesi, BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere geçici süreli (5 ay 29 gün) müze personeli alacak. İlana başvuru yapacak adayların 22-35 yaş aralığında, üniversitelerin 4 yıllık Müzecilik, Müze Araştırmacısı veya Sanat Tarihi bölümlerinden mezun olması şartı aranacak. Müracaatlar 03-09 Eylül 2020 tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresinden online olarak yapılabilecek.



SINAVA KATILMA KOŞULLARI:



•Üniversitelerin 4 yıllık müzecilik, müze araştırmacısı veya Sanat Tarihi bölümlerinden mezun olmak,

•Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

•Tercihen 22-35 yaş aralığında olmak,

•En az orta düzeyde İngilizce biliyor olmak,

•En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif kullanmak,

•Adli sicil kaydı bulunmamak,

•MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

•Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneğine sahip olmak,

•Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış, diksiyon ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

•Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık olmak,

•Analitik düşünme yapısına sahip olmak,

•Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel/bedensel engeli veya sağlık problemi/kronik rahatsızlığı bulunmayan



SINAV KONULARI

1-Mesleki Alan

2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3-Genel Kültür

4-Etik Davranış İlkeleri



BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BELGELER:

Diploma veya mezuniyet belgesi

İş Tecrübelerini içeren kısa özgeçmiş