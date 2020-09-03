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03 Eyl 2020 - 22:57- Asayiş G: 03 Eyl 2020 - 23:12

Kocaeli’de 32 araç çalan 2 şüpheli Antalya’da yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde motor ve şase numarası değiştirilmiş 32 araç ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçların İstanbul ve Kocaeli'nden çalındığı belirtilirken eski haline çevrildikten sonra asıl sahipleri teslim edileceği aktarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler çalışmalarda Ö.O.G. ve M.B. isimli şüphelilerin İstanbul ve  Kocaeli illerinden çaldıkları 32 araca 'change' (motor ve şase numarasını değiştirmek) işlemi yaptıktan sonra Alanya ile birçok ilde piyasaya süreceklerini belirledi. Bunun üzerine harekete geçerek teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, 2 şüphelinin Alanya’da gizlendiği adrese baskın düzenledi. Baskında Ö.O.G. ve M.B. gözaltına alınırken, şüphelilerin 'change' işlemi yaptığı 32 araç çoğunluğu Alanya olmak üzere farklı illerde ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.O.G. ve M.B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇALINTI ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK


Diğer yandan 'change' işlemi yapılan araçlar, eski haline çevrildikten sonra asıl sahipleri teslim edileceği belirtildi.

03 Eyl 2020 - 22:57 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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