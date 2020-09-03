Kocaeli’de 32 araç çalan 2 şüpheli Antalya’da yakalandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler çalışmalarda Ö.O.G. ve M.B. isimli şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli illerinden çaldıkları 32 araca 'change' (motor ve şase numarasını değiştirmek) işlemi yaptıktan sonra Alanya ile birçok ilde piyasaya süreceklerini belirledi. Bunun üzerine harekete geçerek teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, 2 şüphelinin Alanya’da gizlendiği adrese baskın düzenledi. Baskında Ö.O.G. ve M.B. gözaltına alınırken, şüphelilerin 'change' işlemi yaptığı 32 araç çoğunluğu Alanya olmak üzere farklı illerde ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.O.G. ve M.B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ÇALINTI ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK
Diğer yandan 'change' işlemi yapılan araçlar, eski haline çevrildikten sonra asıl sahipleri teslim edileceği belirtildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.