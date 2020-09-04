Büyükşehir’den KPSS için ek seferler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül 2020 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek. Bu kapsamda; 13, 105, 170, 190, 435, 530, 630, 640 ve 755 numaralı hatlarda ek seferler uygulanacak. Ayrıca 175, 255, 265, 300, 600, 635, 645 ve 650 No’lu hatlar da Pazar günü saat 18.30’a kadar Umuttepe’ye çıkacak.

YOĞUNLUĞA GÖRE EK SEFERLER

Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül 2020 Pazar günü KPSS girecek adayların geç kalmadan rahat ve güvenilir bir şekilde sınav yerlerine ulaşması için ek seferler düzenliyor. Bu kapsamda 13 ile 640 numaralı hat saat 08.30’da 105 numaralı hat ise 07.30 ve 08.30’da kalkış yaparak seferlerini gerçekleştirecek. KPSS sınavına girecek ve 170, 435, 530 ile 755 No’lu hatları kullananlar içinde 07.30’da kalkacak seferler düzenlendi. Ayrıca 190 No’lu hat 08.00’de 640 No’lu hat ise 08.40’da seferlerine başlayacak.

DENETİM EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı denetim birimleri görev başında olacak. Özel halk otobüsleri de KPSS sınav saatlerinde yoğunluğa göre ilave seferler yapacak. 175, 255, 265, 300, 600, 635, 645 ve 650 No’lu hatlar da Pazar günü saat 18.30’a kadar Umuttepe’ye çıkarak KPSS’ye girecek vatandaşlara hizmet verecek.