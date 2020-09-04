23 şahıs karantinayı, 17 şahıs ise maskeyi ihlal etti

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 3 Eylül günü yapılan denetim ve kontrollerde 1172 işyeri denetlenirken, 19 bin 527 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 23 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 şahsa, maske takmadığı için ise 17 şahsa idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.