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04 Eyl 2020 - 10:43- Asayiş G: 04 Eyl 2020 - 10:46

23 şahıs karantinayı, 17 şahıs ise maskeyi ihlal etti

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler kapsamında 3 Eylül günü 19 bin 527 şahıs sorgulanırken, karantina ihlali yapan 23 şahsa, maske takmadığı için ise 17 şahsa idari para cezası uygulandı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 3 Eylül günü yapılan denetim ve kontrollerde 1172 işyeri denetlenirken, 19 bin 527 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 23 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 şahsa, maske takmadığı için ise 17 şahsa idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

04 Eyl 2020 - 10:43 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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