Darıca’dan Milli Takım’a 4 sporcu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, spordaki başarısını sürdürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın büyük önem verdiği ve her zaman destek verdiği Eğitim ve Spor Kulübü atletizm alanında yine yüzleri güldürdü. 1-2 Eylül tarihlerinde İstanbul Burhan Felek Spor Tesislerinde gerçekleşen Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük alarak toplamda 5 madalya ile şampiyonayı tamamladı.
MİLLİ TAKIMA 4 SPORCU
3000 metrede 2’nci olan Ömer Amaçtan, 1500 metre ve 800 metrede 2’nci olan İslam Taşçı, aynı müsabakada 3’üncü olan Mevlüt Kılıç ve 3000 metre engellide 3’üncü olan Muhammet Can Çatal kürsüye çıkarak madalya aldılar. Darıca Belediyesi sporcuları şampiyonada büyük bir başarı elde ederken 13 Eylül 2020 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan Balkan Gençler Şampiyonası’nda da Darıcalı 4 sporcu Milli Takım adına Darıca ve ülkemizi temsil etme hakkı kazandılar.
BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ
Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül de antrenörlerle birlikte şampiyonayı takip ederken sporcuları tebrik etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a kendilerine verdiği destek için teşekkür eden Ergül, Milli Takımda da ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceklerini belirtti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da başarılı sporcularla birlikte kulüp başkanı ve antrenörleri tebrik ederek “Spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın kazandığı başarı bizleri mutlu etti. Milli takımda ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Darıca Belediyesi olarak spora yatırımlarımız artarak devam edecek” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.