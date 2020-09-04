Valilik KPSS için alınan tedbirleri açıkladı

06 Eylül Pazar günü yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavının (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Birimleri) sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için valilik bazı tedbirler aldı. İşte Kocaeli Valiliğinin almış olduğu tedbirler;

1- Sınav merkezlerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrencilerin sınav merkezlerine ulaştırılmasında ihtiyaç duyulduğu takdirde güvenlik güçleri araçları ile adayların sınav binalarına ulaşmasında yardımcı olacaktır.

2- Sınav yapılacak okullarda görev alacak güvenlik personellerinin sınav saatinden 1,5 (bir buçuk) saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları sağlanacaktır.

3- Sınavların güven, huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak ve dikkatlerinin dağılmasını önlemek amacıyla sınav yapılacak İzmit, Derince, Başiskele ve Kartepe İlçeleri mülki sınırları içerisinde 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 07.00' den itibaren sınav bitim saatine kadar araçların klakson çalmaları, her türlü resmi, özel törenler vesilesi ile dışarı yayın yapılması, düğün, asker uğurlaması nedeniyle konvoy oluşturulması, inşaat işleri ve hafriyat taşımaları, gürültü meydana getirecek her türlü faaliyetlere izin verilmeyecek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Derince, Başiskele ve Kartepe İlçe Belediyeleri, Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İzmit, Derince, Başiskele ve Kartepe İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınacak, bu tür faaliyetlerde bulunanlar herhangi bir talimat beklenmeksizin engellenecektir.

4- Sınav yapılacak okulların bahçelerine sınav evraklarını taşıyan araçlar dışında hiçbir araç alınmayacaktır.

5- Adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak, okul bahçelerinin önlerinde kümelenmenin önlenmesi, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması için gerekli tedbirler alınıp, uyarılarda bulunulacaktır.

6- Nüfus cüzdanını kaybeden adaylar, sınava giriş belgesi ve 1 adet biyometrik fotoğraf ile sınavların başlama saatinden önce müracaat etmeleri halinde yukarıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde açık olacak olan İzmit ve Derince İlçe Nüfus Müdürlüklerinden Geçici Kimlik Belgesi alabileceklerdir.

7- Sınav yapılacak binalar ile engelli bireylerin sınava gireceği binaların güzergahlarına mutlaka belediyelerce yönlendirme levhaları konulacaktır.

8- Sınavın güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla; sınav yapılacak binaların yakınında kurulacak pazarlarda ilgili belediyeler tarafından gürültünün ve sesli satışın önlenmesi, pazar girişlerine gürültü yapılmaması ve sessiz olunması hususunda afiş ve tabelaların asılması sağlanacaktır.

9- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İzmit, Derince, Başiskele ve Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüklerince sınav süresince trafik ve emniyet tedbirlerinin uygulanması aşamasında emniyet güçlerine gerekli destek verilecektir.

10- KPSS sınavına girecek öğrencilerin sınav yerlerine rahat erişimini sağlamak için Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sınavın yapılacağı İzmit, Derince, Başiskele ve Kartepe İlçe Belediyeleri, İSU Genel Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü, SEDAŞ Dağıtım Şirketi ve İZGAZ A.Ş tarafından genel arızalar dışında bakım ve onarım için kazı yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

11- İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İzmit, Derince, Başiskele ve Kartepe İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüklerince trafik akışını kesecek, yavaşlatacak şekilde herhangi bir düzenleme ve çalışma yapılmayacaktır.

12- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sınava girecek adayların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sınav yapılacak okul güzergâhlarına ek seferler konulacaktır.

13- Sınav yapılan yerlerin etrafında güvenliği sağlamak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yeterli sayıda mobilize ekip görevlendirilecektir.

14- Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi içerisinde oluşturulan sınav sonuçlarına ilişkin evrakın teslim alınacağı merkeze sınav sonuç evraklarını getirecek kişilerin bulunduğu araçların kolaylıkla ulaşımı için trafik ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.