AKP’de kongreler yeniden başlıyor

AKP’de kongre takvimi kapsamında Kartepe ve Karamürsel’de yapılan ilçe kongreleri tamamlanırken, 10 ilçede yapılacak olan kongreler Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. AKP ilçe kongreleri, Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yarın Derince ve Körfez ile kaldığı yerden devam edecek.

DERİNCE’DE MERDAN

Derince 6. Olağan İlçe Kongresi’nde mevcut Başkan Selçuk Çakıroğlu kongrede aday olmazken, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Koray Merdan aday olarak gösterildi. 426 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede, 30 yönetim kurulu üyesi ile 44 il delegesi seçilecek. Kongre, Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

KÖRFEZ’DE TUNA İLE DEVAM

Körfez 7. Olağan İlçe Kongresi ise saat 15.00’te Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Mevcut İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile yola devam edilirken, 401 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 30 yönetim kurulu üyesi ile 47 il delegesi seçilecek.