AKP’de kongreler yeniden başlıyor

AKP’de kongre takvimi kapsamında Kartepe ve Karamürsel’de yapılan ilçe kongreleri tamamlanırken, 10 ilçede yapılacak olan kongreler Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. AKP ilçe kongreleri, Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yarın Derince ve Körfez ile kaldığı yerden devam edecek.
DERİNCE’DE MERDAN
Derince 6. Olağan İlçe Kongresi’nde mevcut Başkan Selçuk Çakıroğlu kongrede aday olmazken, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Koray Merdan aday olarak gösterildi. 426 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede, 30 yönetim kurulu üyesi ile 44 il delegesi seçilecek. Kongre, Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
KÖRFEZ’DE TUNA İLE DEVAM
Körfez 7. Olağan İlçe Kongresi ise saat 15.00’te Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Mevcut İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile yola devam edilirken, 401 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 30 yönetim kurulu üyesi ile 47 il delegesi seçilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.