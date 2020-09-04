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04 Eyl 2020 - 11:14- Gündem G: 04 Eyl 2020 - 11:18

Vali Yavuz ve yardımcıları İzmit'te denetim yapacak

İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen “Covid­-19 tedbirleri kapsamında 4 Eylül 2020 denetimi” konulu genelge doğrultusunda; Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında Vali yardımcıları İzmit’te denetim yapacak.
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İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen “Covid­-19 tedbirleri kapsamında 4 Eylül 2020 denetimi” konulu genelge doğrultusunda; aşağıda belirtilen bölge ve güzergahlarda, Kaymakamlar kendi ilçelerinde belirleyecekleri yerlerde, il müdürleri de kendi sorumluluk alanları dâhilinde öğleden önce ve sonra denetim yapacaklar.

VALİ YARDIMCISI DURSUN BALABAN

Fethiye Caddesi ve yürüyüş yolunun Fethiye Caddesi ile Merkez Bankası arasında kalan kısmındaki esnaf ve iş merkezlerinin denetimi.

VALİ YARDIMCISI OSMAN EKŞİ

İnönü Caddesi boyunca esnaf ve iş merkezlerinin denetimi.

VALİ YARDIMCISI ALİ ADA

Dolphin AVM ile yürüyüş yolunun Fethiye Caddesine kadar olan kısmındaki esnaf ve iş merkezlerinin denetimi.

VALİ YARDIMCISI EKREM ÇALIK

Outlet Center AVM, 41 Burda AVM esnaf ve mağazaların denetimi.

04 Eyl 2020 - 11:14 - Gündem

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