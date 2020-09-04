Vali Yavuz ve yardımcıları İzmit'te denetim yapacak

İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen “Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 Eylül 2020 denetimi” konulu genelge doğrultusunda; aşağıda belirtilen bölge ve güzergahlarda, Kaymakamlar kendi ilçelerinde belirleyecekleri yerlerde, il müdürleri de kendi sorumluluk alanları dâhilinde öğleden önce ve sonra denetim yapacaklar.
VALİ YARDIMCISI DURSUN BALABAN
Fethiye Caddesi ve yürüyüş yolunun Fethiye Caddesi ile Merkez Bankası arasında kalan kısmındaki esnaf ve iş merkezlerinin denetimi.
VALİ YARDIMCISI OSMAN EKŞİ
İnönü Caddesi boyunca esnaf ve iş merkezlerinin denetimi.
VALİ YARDIMCISI ALİ ADA
Dolphin AVM ile yürüyüş yolunun Fethiye Caddesine kadar olan kısmındaki esnaf ve iş merkezlerinin denetimi.
VALİ YARDIMCISI EKREM ÇALIK
Outlet Center AVM, 41 Burda AVM esnaf ve mağazaların denetimi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.