Emine Babuccu güven tazeledi

Babuccu, yetki belgesini Zeki Gürsu'dan alarak yeni yönetimi oluşturmak üzere çalışmalarına başladı. Babuccu, daha aktif bir şekilde çalışacağını, MHP'yi yerelde ve genelde iktidara taşıyacaklarını, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini belirterek, Başkan Zeki Gürsu'ya teşekkür etti.