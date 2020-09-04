Hilal, 2 yaşına girdi

Aldemir çifti, kızları için özel bir mekanda güzel bir doğum günü etkinliği düzenledi. Hilal, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken, yanında yer alan annesi-babası ve diğer sevenleri ise ' İyi ki doğdun Hilal' diye alkışlarla tezahüratta bulundu.