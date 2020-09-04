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04 Eyl 2020 - 11:23- Gündem G: 04 Eyl 2020 - 11:25

Kahraman çifti mutlu

Körfez’in Kuzey Mahallesi'nde ikamet eden Feyza Kahraman ile İsmail Kahraman, evliliklerinin 18. yılını geride bırakarak 19. yıllarına girdiler.
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Bugüne kadar bir birlerine karşı sevgi ve saygılarından hiç ödün vermeden yaşayan, yaşantılarıyla herkese güzel örnek olan Kahraman çifti, evlilik yıl dönümlerini özel bir mekanda güzel bir şekilde kutladılar.

04 Eyl 2020 - 11:23 - Gündem

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