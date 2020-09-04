Dünya Sağlık Örgütü aşı için tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), önümüzdeki yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemediklerini duyurdu. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" ifadelerini kullandı. Harris, “Faz 3 testleri daha uzun sürmeli çünkü aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve ne kadar güvenli olduğunu görmemiz gerekir” diye belirtti.